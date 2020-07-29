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29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:11

Gürkan, “Toplu Taşıma Araçları Bayram Süresince Ücretsiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramında vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı tedbirler alındı.

Gürkan, 'Toplu Taşıma Araçları Bayram Süresince Ücretsiz”
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Alınan önlemler ve yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve güven içerisinde Kurban Bayramı’nı geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz taşımacılık yapacağının müjdesini veren Başkan Gürkan, “Özel halk otobüslerimiz bayram boyunca ücretli bir şekilde çalışacak. Belediyemize ait trambüsler ve otobüsler ise bayram süresince ücretsiz olacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında araçlara maskesiz binmek yasak. Ayrıca, MOTAŞ tarafından, 31 Temmuz Perşembe (Arife) Gününden itibaren Şehir Mezarlığı Hattına ücretsiz ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak” şeklinde konuştu.

İlgili birimler bayram süresince mesai yapacaklar

Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimlerinin 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceğine dikkat çeken Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi'nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikâyetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler. Atıksu Arıtma Tesisi nöbetçi ekipler oluşturularak kesintisiz hizmet vermeye devam edecekler. Su ve Kanalizasyon Arıza ekipleri bayram süresince hizmete devam edecekler. Laboratuvar Birimi tarafından oluşturulan nöbetçi ekipler ile su analizi ve tahlilleri de yapılacak” dedi.

Cadde ve sokaklar ile cami avluları yıkanacak

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ana caddelerin temizliğini yaparak yıkayacak. Ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram namazı kılınacak mekânlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra gül suyu sıkılacak.

Ayrıca bayram süresince nöbetçi temizlik personelleri görevlendirilerek oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilecek. Hafriyat döküm sahası ile çöp döküm sahası da bayram süresince açık tutularak çalışmalar devam edecek.

Trafik akışının disipline edilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle oluşabilecek sıkışıklığı önlemek amacıyla trafik akışını disipline edecek çalışmalar yapıyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ana arterlerde yol çizgi çalışmaları ile duba, levha yenileme çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Şehir Mezarlığı giriş ve çıkışlarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla gerekli tedbirlerin önceden alınacağı belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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