Gürkan, “Üzüntü Ve Kederi Ortadan Kaldırmak İçin Daima Malatyalıların Yanındayız”

İnceleme gezilerinin bazı bölümlerine Malatya Valisi Aydın Baruş ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’da eşlik etti.

6.8 şiddetindeki depremin ortaya çıkardığı tahribatın hangi düzeyde olduğuna dair her gün Malatya’nın değişik bölgelerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşların sesi olmaya devam ediyor.

Başkan Gürkan daha sonra Beydağı, Hidayet ve Taştepe Mahallelerinde depremde hasar gören yapıların olduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ve ev sahipleriyle görüşen Başkan Gürkan, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem sonrası her gün Malatya’nın değişik bölgelerinde bir takım ziyaretlerde bulunduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Depremin ortaya çıkardığı üzüntü ve kederi ortadan kaldırmak için daima Malatyalıların yanında olduğunu söyledi.

Elazığ merkezli depremin Malatya’ya daha çok hasar verdiğine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Depremin yarattığı infial halen devam ediyor. Depremin verdiği hasarlar yeni gün yüzüne çıkıyor. Bugüne kadar gezdiğimiz yerlerin büyük bölümü yaşanılamaz halde. Sevindiğimiz tek bir durum var. Tek tesellimiz bu bölgelerimizde can kayıplarımızın olmamasıdır. Deprem sonrasında tüm Türkiye bir olup yardımımıza koştu. Devletimiz gerekli bütün adımları attı, atmaya da devam ediyor. Gezdiğimiz yerlerde yaraların daha çabuk sarılıp iyileşmesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Devletimiz depremzedelerimize her türlü yardımı yapıyor. Tekrar sıcak bir yuva içinde her şeyi üstleniyor. Hiçbir hemşerimizi mağdur etmeden gerekli her şeyi yapacağız” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)