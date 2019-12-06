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06 Aralık 2019 Cuma 11:46

Gürkan’ın Doğum Günü Sürprizi Engelli Genci Duygulandırdı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ismi Recep Tayyip olan engelli gencin evini ziyaret ederek gencin doğum gününü kutladı.

Gürkan'ın Doğum Günü Sürprizi Engelli Genci Duygulandırdı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, davet üzerine Yeşilyurt ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesinde ikamet eden Aldemir ailesini ziyaret ederek, engelli Recep Tayyip’in doğum günü kutlamasına katıldı.

Başkan Gürkan’ın ziyareti karşısında çok heyecanlanan Recep Tayyip Aldemir’in mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Recep Tayyip’in doğum günü kutlamasına katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Recep Tayyip’in doğum günü, doğum gününe bizleri davet ettiler. Bizler de doğum gününe icabet ettik. İyi ki doğdun diyoruz. Allah yaşı ve ismi ile müsamaha etsin. Allah anasına babasına bağışlasın. Ailesi ile huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Nice hayırlı yaşları olsun. Doğum gününü kutluyorum. Hayırlı bir ömür temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

18 yaşına giren Recep Tayyip Aldemir ise, doğum gününü kutlayan Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, yapılan ziyaret karşısında çok heyecanlandığını ve duygulandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Recep Tayyip ve kardeşine hediye vererek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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