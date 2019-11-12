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12 Kasım 2019 Salı 15:17

Gürme ve Hediyelik Eşya Fuarına Yoğun İlgi Devam Ediyor

Malatya’da düzenlenen Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali on binlerce insanın akınına uğradı.

Gürme ve Hediyelik Eşya Fuarına Yoğun İlgi Devam Ediyor
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Malatya’da 8 Kasım Cuma Günü Başlayan Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali özellikle hafta sonu binlerce insanın akınına uğradı.

Malatya Büyükşehir Belediye Binası ve Malatyapark AVM Yanında Açılan Festivale Malatya’lıların haricinde komşu İl ve İlçelerden de yoğun bir katılım oldu.


Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivalini CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’da ziyaret etti.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen farklı lezzetler ve Hediyelik Eşya Stantları ile Malatya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali’nin yoğun bir ilgi görmesi özellikle organizasyona katılan firma temsilcilerini çok memnun etti.

Festivale katılan vatandaşlar Festival çadırında farklı ürünlerden alış veriş yaparken , Hatay’ın künefesini , Erzurum’un Cağ Kebabını , Afyon’un kaymağı ve sucuğunu , Trabzon Peyniri ve Ekmeğini , Ordu’nun Fındığını , Ege’nin zeytini , İnciri ve zeytinyağını , Çorum’un leblebisini , Siirt’in fıstığını , Bitlis’in balını , kısacası 7 Bölge VE 81 İl’in yöresel ürünlerini tatma ve alma şansını buldular.

Ayrıca Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivaline İstanbul’dan gelen dünyaca ünlü Şovmenler ve Sirk elemanları Festival Çadırı yanında ki sahnede unutulmaz gösterileri ve şovları ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle , Lastik kız , Örümcek Adam , Boğa Yılanı göstericileri izleyicileri büyülerken çocuklara yönelik gösterilerde beğeni ile izlendi.


Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında yaklaşık 4 Bin Metrekare kapalı alan çadır kurularak içerisinde 81 İlden gelen Yöresel Ürün ve Hediyelik Eşya tezgahlarının yer aldığı Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali 8 Kasım Cuma günü ile 17 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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