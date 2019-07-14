Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Tatar’ın 15 Temmuz Demokrasi Ve Birlik Günü Mesajı

Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar’ın 15 Temmuz Demokrasi Ve Birlik Günü dolaysıyla yayınladığı mesajı;

Darbelerden çok zarar gören ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016’daki hain işgal girişimini önleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır.

15 Temmuz gecesinin Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti.

GÜVENLİK-İŞ Sendikası olarak ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık.

15 Temmuz 2016 FETÖ/PDY’nin darbe girişimi de başta Cumhur Başkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız siyasi partilerimizin kararlı, emin duruşu ve Milletimizin ortak kararlılığı ve mücadelesi sonucu, halkın devletiyle ve hükümetiyle birlikte dik durmasıyla önlenmiştir. Bu tür anti-demokratik girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan yüce milletimiz, vatanperverliğini Dünya’ya örnek olacak şekilde sergilemiştir. Yüce Milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle dikkatle ve içten sahip çıkmıştır.

Vatanı ve milleti için canını hiçe sayan milli iradeye, demokrasiye sahip çıkan cefakar özel güvenlik görevlileri, toplumun ve devletin can damarlarında çalışan ve milli irade aşığı insanlardır, 320 bin kişilik bir milli irade ordusudurlar. Milli iradeye vurulacak her darbeye karşı milletine kalkan olacağını göstererek, 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkma adına canından feragat eden 4 özel güvenlik görevlisi şehidimiz ve 51 gazimiz, ağır silahların karşısında gövdelerini siper ederek, bu Milletin özgür iradesine sahip çıkmıştır. Anayasal sistem ve anayasal kurumlar korunmuştur. Bir kez daha özel güvenlik görevlisi şehitlerimize, bütün vatan ve demokrasi şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi de şükranla anıyoruz.

İhanetin ve alçaklığın zirvesi 15 Temmuz gösterdi ki, Türk Milletinin en güçlü tarafı birliktir. Birlik olduğumuzda dirliğimiz de oluyor. ‘İstiklal ve Cumhuriyetimize kastetmek’ üzere bir araya toplanmış harici düşmanlar ile bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet etmiş alçak menfaat çeteleri karşısında Türk Milleti Haçova Meydan Muharebesiyle başlayan, Çanakkale ile devam eden ve İstiklal Harbiyle taçlanan küffara karşı tek millet olma vasfını, ‘Esirgeyen bağışlayan direnmenin adıyla’ mısrasından ilham alarak bir yıl evvel bir kez daha sergiledi. Hem de dillere destan nice kahramanlıklarla…

Türk Vatanının muhafazası genlerine işlemiş milyonlar, bulundukları yerden başlayıp bir an bile tereddüt etmeden bu devletin silahını bu milletin üstüne ateşleyen ihanete karşı kutlu ve destansı bir direniş başlattılar. Saatler içinde coşkun bir sele dönüşen bu direnme, milletimize kastetmiş darbeci hainleri ve onların tül perde arkasındaki alçak destekçilerine dünyayı dar etmiştir.

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: GÜVENLİK-İŞ Sendikası olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz.

Cennet vatan ülkemizde görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri canı pahasına devletinin emrinde milletimizin hizmetinde dün olduğu gibi bugünde, yarın da her zaman vatan ve millet aşkı ile görev yapmaya devam edecektir.

Gücümüz Milli İrade, Hedefimiz Büyük TÜRKİYE"

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)