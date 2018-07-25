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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:06

Hacıyusuflar’a 30 tonluk prefabrik su deposu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi’ye bağlı Hacıyusuflar Mahallesi Taşolar Mezrasında ekonomik ömrünü tamamlamış eski su deposunun yerine 30 tonluk prefabrik su deposu kurdu.

Hacıyusuflar'a 30 tonluk prefabrik su deposu
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MASKİ Genel Müdürlüğü yaz aylarında su tüketiminin artması ve bazı bölgelerde su depolarının ömrünü tamamlaması nedeniyle prefabrik su deposu uygulamasına ağırlık verdi.

Malatya’nın Kaptaj’dan gelen doğal suyunu aynı kaliteyle vatandaşların musluklarına ulaştırmak için özverili çalışmalar sergileyen MASKİ, ekonomik ömrünü tamamlamış eski su depolarını, prefabrik, kolay taşınabilir ve daha sonra talebe göre kapasitesi değiştirilebilir mobil içmesuyu depolarıyla değiştiriyor. Bu kapsamda Hacıyusuflar Taşolar Mezrasında ekonomik ömrü dolan eski su deposunu iptal eden MASKİ, yerine modern, hızlı bir şekilde kurulabilen 30 tonluk prefabrik depo inşa etti. Söz konusu depolar ihtiyaç halinde mobil olarak taşınarak başka bir yere nakledilebiliyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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