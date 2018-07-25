Hacıyusuflar’a 30 tonluk prefabrik su deposu

MASKİ Genel Müdürlüğü yaz aylarında su tüketiminin artması ve bazı bölgelerde su depolarının ömrünü tamamlaması nedeniyle prefabrik su deposu uygulamasına ağırlık verdi.

Malatya’nın Kaptaj’dan gelen doğal suyunu aynı kaliteyle vatandaşların musluklarına ulaştırmak için özverili çalışmalar sergileyen MASKİ, ekonomik ömrünü tamamlamış eski su depolarını, prefabrik, kolay taşınabilir ve daha sonra talebe göre kapasitesi değiştirilebilir mobil içmesuyu depolarıyla değiştiriyor. Bu kapsamda Hacıyusuflar Taşolar Mezrasında ekonomik ömrü dolan eski su deposunu iptal eden MASKİ, yerine modern, hızlı bir şekilde kurulabilen 30 tonluk prefabrik depo inşa etti. Söz konusu depolar ihtiyaç halinde mobil olarak taşınarak başka bir yere nakledilebiliyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)