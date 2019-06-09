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09 Haziran 2019 Pazar 16:24

Hayatını Kaybeden Polis Memuru Bekir Aybar ve Annesi Defnedildi

Vali Aydın Baruş, Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden polis memuru Bekir Aybar ve annesi Fatma Aybar’ın cenaze merasimine katıldı.

Hayatını Kaybeden Polis Memuru Bekir Aybar ve Annesi Defnedildi
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Şehir mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının akabinde Vali Baruş, hayatını kaybeden Bekir ve Fatma Aybar’ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletip başsağlığı diledi. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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