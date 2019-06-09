Hayatını Kaybeden Polis Memuru Bekir Aybar ve Annesi Defnedildi

Şehir mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının akabinde Vali Baruş, hayatını kaybeden Bekir ve Fatma Aybar’ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletip başsağlığı diledi.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Vali Aydın Baruş, Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden polis memuru Bekir Aybar ve annesi Fatma Aybar’ın cenaze merasimine katıldı.
Şehir mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının akabinde Vali Baruş, hayatını kaybeden Bekir ve Fatma Aybar’ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletip başsağlığı diledi.