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25 Aralık 2019 Çarşamba 12:40

Hayırsever işadamından 3 bin öğrenciye giyecek yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hayata Dokunuş Derneği işbirliği le gerçekleştirilen bir program ile 3 bin öğrenciye giyecek yardımı (mont, ayakkabı) gerçekleştirildi.

Hayırsever işadamından 3 bin öğrenciye giyecek yardımı
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Kongre ve Kültür Merkezi yanında bulunan kerpiç evlerin olduğu alanda düzenlenen giyecek yardımı programına, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hayata Dokunuş Derneği Yönetici ve üyeleri, öğrenci, öğretmen ve velilerile genç gönüllüler katıldı.

Başkan Gürkan: Allah hayrını makbul eylesin

Giyecek yardımı dağıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Herkesi en içten dileklerimle selamlıyorum. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever işadamımız 3 bin kişiyi giydirecek şekilde, ayakkabı, mont v.s giysileri bizlere gönderdiler. Bizlerde bunu memleketimizin insanına, öğrencilerimize dağıtmak amacıyla bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Hayırsever işadamımızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Allah hayrını makbul eylesin. Daha nice hayırları da kendilerine Allah nasip etsin. Nezaket ve nezahetiyle de gerçekten gönlümüze taht kuran hayırsever işadamımız ismini açıklamak istemediğini belirtmek istiyorum. Tekrardan hayırsever iş adamımızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Belki bugün burada böyle bir açıklama yapma gereğini de duymayabilirdim ancak teşvik olması noktasında bir yönetici olarak uygun olacağını düşündüm. Hayırsever iş adamlarımızın kamu kuruluşları veya yerel yöneticiler aracılığıyla yapmış oldukları hayırların bir an evvel kendi yerlerine ulaştırılması noktasında ilgili birimimiz gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Bu dağıtımla ilgili sonuç ve listeleri bir zarfla hayırsever işadamımıza takdim edeceğiz. Giyecekleri giyecek öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Derslerinde başarılar diliyorum” dedi.

Milletvekili Tüfenkci: Gelecek için daha fazla umut taşımamıza vesile oluyor

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise; Hayırsever iş adamımızı kutluyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle AK Parti döneminde sosyal devlet olgusunu topluma yerleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir yandan belediyenin asli görevlerini yerine getirirken, yine sosyal noktalarda da Malatya’yı daha ileriye taşıma noktasında işadamlarımızın desteği ve birlikteliğiyle güzel organizasyonlar yapıyorlar.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2020 bütçesine baktığımızda yüzde 6.5 sosyal harcamalara gittiğini çok net olarak görüyoruz. İş adamlarımızın kazandıklarını doğduğu topraklarla paylaşmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gelecek için daha fazla umut taşımamıza vesile oluyor. İnşallah burada bu topraklarda yetişen nice arkadaşlarımızda ilerde bu tür hizmetlere devam edecekler. Hayırseverimizin hayrının kabul olmasını cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Giyecek öğrencilerimize de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Giyecek yardımı alan öğrencilerin velileri de hayırsever iş adamına yapmış olduğu yardımdan dolayı teşekkürlerini sundular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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