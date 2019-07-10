Haziran Ayında Malatya Havalimanı’nda 65 Bin 197 Yolcuya Hizmet Verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; haziran ayında Malatya Havalimanı toplam yolcu trafiği 65 Bin 197 oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; haziran ayında Malatya Havalimanı iç hat yolcu trafiği 64.036, dış hat yolcu trafiği 1.161, toplam yolcu trafiği ise 65.197 oldu.

2019 yılı Haziran ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 424 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 8 olmak üzere, toplam uçak trafiği 432’ye ulaştı.

2019 yılı Haziran ayında Malatya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 623 ton olarak gerçekleşti.

6 Aylık Gerçekleşmeler…

Malatya Havalimanı 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 371.657’ye, uçak trafiği 2.668’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3.099 ton oldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)