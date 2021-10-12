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12 Ekim 2021 Salı 18:05

“Hezarfen Projesi” imzaları atıldı

  “Hezarfen Projesi” imza protokolünde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, “Projenin üyelerimizde patent ve marka hakkında fa…

'Hezarfen Projesi” imzaları atıldı
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“Hezarfen Projesi” imzaları atıldı

 

“Hezarfen Projesi” imza protokolünde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, “Projenin üyelerimizde patent ve marka hakkında farkındalık sağlayarak rekabet güçlerini arttırmaya teşvik edeceği kanaatindeyim” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi'nin Malatya ve Elazığ’da hayata geçirilmesi, bu illerde faaliyet gösteren KOBİ’lere sınai mülkiyet haklarının etkin kullanımı konusunda danışmanlık ve eğitimler verilmesinin yanı sıra KOBİ’lerin ürün süreç ve teknoloji inovasyonu yeteneklerinin geliştirmek amacıyla oluşturulan “Hezarfen Projesi” imza protokolü online törenle gerçekleştirildi.

Çevrimiçi düzenlenen protokol imza törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Malatya ile Elazığ’da faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

“ÜYELERİMİZİN GELİŞİMİ AÇISINDAN ORTAYA KONULAN PROJELERİ ÖNEMSİYORUZ”

İmza töreninde konuşan Malatya TSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, şunları söyledi; “Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB’un aynı saatte düzenlediği başka bir programa katılım sağlamasından dolayı bugün toplantımızda bulunamadılar. Kendilerinin sizlere selamını iletmek istiyorum. 9 bini aşan üye sayımızla Malatya’nın en büyük sivil toplum örgütü konumundayız. Bu nedenle attığımız her adımı hassasiyetle atıyor, üyelerimizin gelişimi açısından ortaya konulan projeleri de oldukça önemsiyoruz. Bugün faaliyette olan işletmelerimizin yüzde 85’i KOBİ niteliğinde. Türkiye’nin girişimci gücünü oluşturan KOBİ’lerimiz, ekonomimizin adeta bel kemiğini oluşturuyor. KOBİ’lerin gelişimi adına yapılan her katkı, bizim için değerli, bu nedenle oda olarak “Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme” Projesini çok önemsiyoruz. Projeyi hayata geçiren Türk Patent ve Marka Kurumu’na da teşekkür ediyoruz. Küresel rekabetin en yoğun yaşandığı dönemleri yaşıyoruz. Rekabet gücünü artıran en önemli faktörün yenilik olduğunu düşünüyorum. Yenilik yapma deyince de devreye patent kavramı giriyor. Bu projenin, KOBİ’lerde patent ve marka hakkında farkındalık sağlayacağı ve rekabet güçlerini arttırmaya teşvik edeceği kanaatindeyim. Malatya’mızda şuan bir tanesi Avrupa Birliği olmak üzere 15 ürünümüz coğrafi işaret tescili almış durumda. Hezarfen projesinin bu sayının artması konusunda da katkısı olacağını biliyoruz. Ben sözü çok fazla uzatmadan; üyelerimizin işlerinin gelişmesi adına her konuda taşın altına elimizi koyduğumuz gibi, bu projede de üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hezarfen projesi çalışmalarının Malatya ve Elazığ’a değer katmasını temenni ediyorum.”

Programda Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından KOBİ'lerde inovasyon bilincini yaygınlaştırmak ve fikri mülkiyet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla yürütülecek olan projenin protokolü imzaladı.

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