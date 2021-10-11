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11 Ekim 2021 Pazartesi 17:36

Hizmet içi eğitim programı

  Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle 2021 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında, eğitim seminerlerine Malatya Kongre ve Kü…

Hizmet içi eğitim programı
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Hizmet içi eğitim programı

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle 2021 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında, eğitim seminerlerine Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve TBB iş birliğiyle 11-15 Ekim tarihleri arasında tam gün öğleden önce ve öğleden sonra iki oturum halinde 11 konu başlığında düzenlenmekte olan eğitimler sırasında alanında uzman 11 eğitimci tarafından eğitimler veriliyor.

11 Ekim Pazartesi günü başlayan hizmet içi eğitim seminerlerine Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ve ilçe belediyeleri personelleri katılıyor.

Hizmet içi eğitim programında personelin niteliği ve gelişimi, eğitim programlarının yeniden yapılanması, günümüz şartlarına uygun değişen mevzuatların güncelliği gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Hizmet içi eğitim programının 11 Ekim Pazartesi günü saat 09.00’da başlayan ilk oturumuna katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hizmet içi eğitimleri önemlidir. Bütün kurum ve kuruluşlarda yapılan programlar o kurumun yükselmesi noktasında en önemli temel unsurlardan bir tanesidir. İnsanlar okul hayatlarındaki eğitimlerini okul müfredatı çerçevesinde yürütürler. Sahaya geldiklerinde davranış boyutu itibariyle kurum kültürünü, değerlerini ve hitap ettiği hedef kitle noktasında problemler yaşar. Dolayısıyla hizmet içi eğitim programlarının temel amacı karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, adaptasyon ve kuruma aidiyet noktasında, kurumu hizmete elverişli hale getirme ve memnun etme noktasında önemli bir eğitim programını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda eğitim programına katılan arkadaşlarımızı kutluyor ve tebrik ediyorum. Ayrıca, bugünkü seminerde ilk olarak Öfke ve Stres Kontrolü eğitimini verecek olan,  Türkiye Belediyeler Birliği’nden Yasemin Güngör’e de teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

 

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