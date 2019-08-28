Hürriyet Parkına 55 Adet Tüplü Fidan Dikimi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Parkında kurudukları ve tehlike arzettikleri için kesilen ağaçların yerine daha fazla sayıda yeni tüplü fidanların dikimi yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, Hürriyet Parkı içerisinde insan yoğunluğu da göz önüne alınarak tehlike arz ettikleri için kesilen kurumuş ağaçların yerine, toplam 55 adet tüplü fidan ve çalı türü bitki dikildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Hürriyet Parkında uygun görülen yerlere; 4 adet (2 adet yeşil, 2 adet kırmızı yapraklı) akçaağaç, 2 adet lale ağacı, 2 adet çınar ağacı, 1 adet sarkık sedir çam, 4 adet Japon (2 adet yeşil yapraklı, 2 adet kırmızı yapraklı) akçaağaç, 7 adet oya ağacı, 6 adet çalı tipi oya ağacı, 2 adet batı ladini, 2 adet mavi ladin, 7 adet kayın ağacı, 2 adet piramit mazı, 10 adet abelya, 2 adet ıhlamur ağacı, 3 adet çalı alev ile 1 adet sığla dikimi olmak üzere toplam 16 türden 49 adet yapraklı, 6 adet’te ibreli olmak üzere toplam 55 adet ağacın dikimi gerçekleştirildi.

Hürriyet Parkı içerisinde ayrıca tahrip olmuş kaldırımlarla ilgili tamirat ve tadilat çalışmaları yapılırken, bir yandan da park içerisinde günlük temizliğe devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından diğer parklarda da ağaçlarla ilgili bakım ve sulama çalışmalarının devam ettiği, parklarda ve yeşil alanlarda ihtiyaç duyulan yerlere tüplü fidan dikimlerinin yapıldığı belirtilerek, bahar ve güz dönemlerinde ise ağaç dikimlerinin yoğun bir şekilde yapılacağı ifade edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)