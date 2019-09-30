ICOMOS Heyeti Başkan Gürkan’ı Ziyaret Etti

Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Kültür Miras Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için ICOMOS adına Portekiz’den Malatya’ya gelen Uzman Heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda hazırlanıp ilgili bakanlık aracılığı ile UNESCO’ya teslim edilen ve tarihi dip derinliği M.Ö 5 binli yıllara dayanan Arslantepe’nin Dünya Kültür Miras Listesine girmesinde sona yaklaşıldı.

Dünya Kültür Miras Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) adına Portekiz’den Malatya’ya gelen Uzman Mariana CORREİA, rapor çalışmalarını hazırlamak için incelemelerde bulundu. İncelemesini büyük bir titizlikle yürüten heyet tarafından, 2020 yılının Haziran ayında toplanacak olan Dünya Miras Komitesi’ne raporlar sunulacak. Bu tavsiye raporlar doğrultusunda Arslantepe’nin, UNESCO Dünya Kültür Miras listesine alınıp alınmayacağı karara bağlanacak.

Gürkan: Kültür elçilerini insanlık elçileri olarak değerlendiriyoruz

Ziyarette duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade eden Başkan Gürkan, “Sizler kültür elçilerisiniz. Kültür elçilerini bizler, insanlık elçileri olarak değerlendiririz. Hümanist bir anlayış ile değerlendiririz. İnsanların ortak değeri olan değerler bütün insanlığındır. Yaşayan, geçmişte yaşayanların ve gelecekte yaşayacakların mirası olduğuna inanıyoruz. Kültür mirasını sadece o dönemde yaşayanlar bakımından sorumlu tutmak yanlış olur. Geleceğe ışık tutmak gibi bir sorumluluğumuz da var” dedi.

Gürkan, “2004 yılında Belediye Başkanlığına geldiğimizde ilk işimiz, Arslantepe bizim sınırlarımız içinde ve sorumluluğumuz alanında olmamasına rağmen bizim ilk işimiz insanlığın ortak değeri olmuş bu değeri kazılarını yapan, iğne ile kazı yapan ve onları gün yüzüne çıkarma gayreti içinde olan Marcella Hanım, Kazı Başkanıdır. Ona Hemşerilik Beratı, onunla beraber Francesca ve 5 kişiye Hemşerilik Beratı verme sorumluluğunu hissettik.

Yukarı Mezopotamya diye tabir ettiğimiz Arslantepe’nin bulunduğu yerde, yaşanmışlıklar hem bizim açımızdan hem de dünya insanlık tarihi açısından ve günümüzde yaşayan insanlar açısından önemlidir. Bu süreç yönetilirken, İlçe Belediye Başkanı olarak o dönemde, Arslantepe’yi Dünya Kültürel Mirası aday listesine girmesi noktasında gerek buradaki paydaşlarımız olan Valiliğimiz, Kültür Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bir çalışma içerisine girdik. Dünyanın ortak mirası olan bu değerin de gün yüzüne çıkarılması ve dünya insanlarına tanıtılması hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

Arslantepe’nin Dünya Kültürel Mirası asıl listeye alınması konusunda hem fikiriz

Bu konuda alan planı ve yönetimi oluşturulduğunu belirten Gürkan, “Gerekli prosedürler ve gerekli raporlama işlemleri tamamlandı. Asıl listeye girmesi noktasında Kültür Bakanlığı ile yaptığımız görüşme ile diplomatik kurye ile Dış İlişkiler Bakanlığımıza ve ilgili yerlere ulaşması sağlandı.

Şehrimizin bütün sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler, genel idareciler Arslantepe’nin Dünya Kültürel Mirası asıl listeye alınması konusunda hem fikiriz. Bu anlamda kazı yapan ekipte, Arslantepe’nin Dünya Kültürel Mirası asıl listesine girmesi noktasındaki fikirleri tamdır” dedi.

Hepimize görevler düşüyor

Başkan Gürkan, “Dünya’daki ilk yerleşik hayatın, saray devletinin, muhasebe kayıtlarının, gümrükleme işlemlerinin, taş devrinden demir devrine evirmesi ve ilk kılıcın burada bulunması dünya tarihi ve kültürü açısında büyük bir bulgudur.

Bu tescilin bir an evvel yapılıp, Dünya Kültürel Mirasına ait olduğu yere, insanlığa sunma gibi bir sorumluluğumuz var. Burada da hepimize görev düşüyor. Fazla gecikmeye mahal vermememiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Mariana CORREİA : Burada ilk kılıçların bulunması gerçekten bir ayrıcalık

ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Heyetinden Uzman Mariana CORREİA ise, “Bizleri burada kabul etmenizden dolayı teşekkür ederim. Herkesi tebrik ederim. Arslantepe’nin başvuru sürecindeki başarınızdan dolayı, bu bir ortak çabanın ürünü belli, sadece burada farklı grupların çalışması ile değil bütün Malatya’nın çabası var.

ICOMOS uzmanı olarak burada bulunmaktan onur duyuyorum. Şunu itiraf etmeliyim ki ben bu işin bir parçasıyım. Ben burada teknik konuda, uzmanları danışmanları bilgilendireceğim. Dünya Kültürel Mirası içinde benim sadece bir oyum var. Burada karar verecek olan birim, Dünya Miras Komitesi. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi dediğimiz bir birim var. Dünya Miras Listesi Kurulu, Dünya Miras Komitesini Yönetimini bilgilendirecek. Teknik konudaki değerlendirmesini buraya yapacak. Bunlar hep birlikte Arslantepe’nin seçkin evrensel değer ölçütünü değerlendirecekler. Sahanın koruma alanını değerlendirecekler. Sadece kazı olarak değil, aynı zamanda koruma durumu ile de değerlendirme olacak. Yönetim Sistemini değerlendirecekler. Korumayı değerlendirecekler.

Ayrıca UNESCO’da bir kriter var; Bütünlük ve sahipliğin, özgürlüğün korunmasını değerlendirecekler. Benim için burada bulunmak sadece bir gurur değil, ayrıca bu miras ile toprak ile bir değerlendirmem de olacak. Burada ilk kılıçların bulunması gerçekten bir ayrıcalık. Dünya Mirası olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Farklı parametreler ile bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu alanın değerini kanıtını göstermesi açısından farklı birimlerde insanların olmasın da ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sizi bir ekip lideri olarak görmek Arslantepe ile kalbinizdeki o bağı görmek gerçekten çok güzel” dedi.

Başkan Gürkan, ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Heyetinden Uzman Mariana CORREİA’ya, Taş devrinden demir devrine geçişte bulunan ilk kılıcı ve güneşin altın yumurtası kayısı hediye etti.

Arslantepe Kazı evi ve Kazı Evi Depolarında incelemelerde bulunan heyet, incelemelerini Malatya Müzesinde sürdürdü. 4 gün boyunca Arslantepe Höyüğünde incelemelerde bulunan Uzman Mariana Correia değerlendirmelerini tamamlayarak raporlarını sunmak için Malatya'dan ayrıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)