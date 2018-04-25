İl Emniyet Müdürü Urhal’dan TÜMSİAD’a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, “Müdürümüz kamu düzeninin sağlamasında asayişin temininde suç ve suçlu ile mücadelede önem ve özen gösteren bir Müdürümüz. 15 Temmuz da yapmış olduğu görevler gerçekten takdire şayan. Aynı zamanda bilimsel ve ilimsel olarak da bu emniyet ve asayişin sağlanması noktasında kendisinin hem doktorasını yapmış olması hem akademik hem de alaylı yönüyle Malatya’da ve Türkiye’de böyle bir Müdürümüzün olması bizlerin istişare yapması için büyük bir şans. Ben tüm emniyet personellerimize ve yardımcılarımıza ve kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzde bir erken seçim süreci başladı. Bu süreçi inşallah kazasız belasız geçiririz” şeklinde konuştu.

Başkan Gümüş ve ekibine kolaylıklar dileyen İl Emniyet Müdürü Urhal ise, “Tabi ticaret deyince iş adamı diyince ilk önce istihdam akla geliyor, ekmek geliyor, aş geliyor. Bunların varlığı ne kadar çok olursa aslında bizim suç ve suçla mücadele anlamında işimiz kolaylaşıyor. Dolayısı ile sanayinin ve ticaretin varlığı güven ve istikrarla belli bir orantıya geliyor. Güven, istikrar bunların varlığı aynı zamanda asayişin varlığı ticaretin gelişmesine zemin hazırlayan bir unsurdur. Bizim görevimiz ise kamu düzeni, kamu otoritesini temin etmek suç ve suçlular ile mücadele etmek ama bunu yaparken de elbette bize yardımcı olan paydaşlarımızla birlikte bunu yapıyor. Malatyamız da huzurlu bir şehir bu huzuru bozdurmamak adına gayret gösteriyoruz. Ben bize her konuda destek sunan TÜMSİAD’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA