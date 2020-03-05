İlçelerle İlgili Yapılan Çalıştayda 2020 Yılı Yatırım Programı Ele Alınıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı içerisinde ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetler ile 2020 yılı hedeflerinin görüşüldüğü çalıştay kapsamında Arapgir ve Akçadağ heyetlerini de ağırladı.

UKOME Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Arapgir Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

Başkan Gürkan: Hizmet ve yatırımlar konusunda görüş ve önerileri değerlendiriyoruz

Toplantıda kısa bir konuşma yapan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak, 2020 Yılı hizmet ve yatırımların değerlendirilmesi için ilçe kaymakamlarımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı, meclis üyelerini misafir ederek, görüş ve önerilerini değerlendiriyoruz.

2020 yılı alt yapı, çevre düzenleme, yol asfalt genel olarak belediyelerin yatırım ve hizmetleri noktasında bir çalıştay başlattık. Arapgir ve Akçadağ ilçelerimizle çalıştayımız devam ediyor. 13 ilçemizin ilgili yöneticileri ile toplantılarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Gürkan: Yol haritamızı belirliyoruz

Katılımcı Belediyecilik ilkesi içerisinde ve halkla birlikte yönetim anlayışının egemen olması ve yapılan işlerin berrak ve şeffaf olması noktasında hareket ettiklerini söyleyen Başkan Gürkan, “Yerel paydaşlarla birlikte yapılacak yatırımların ve hizmetlerin değerlendirmesini yapıyoruz. Yol haritamızı belirliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, temel prensibimiz ve ilkelerimizde hiçbir ayrım yapmaksızın çalışmalarımızı yürütüyoruz.

‘Biz insanlar, güneş gibi olmalıyız. Güneş insanın diline, dinine, ırkına, milletine bakmaz. Işığını ve ısısını eşit bir şekilde verir’ bizlerde aynı hizmet anlayışını yürüteceğiz. Bizimde yönetim anlayışımız hangi görüş ve düşüncede olursa olsun adil ve adaletli olma temelini esas almaktır. İlçelerimize hizmet yaparken toplumsal yararın gayreti ve çabası içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan son olarak, “Memleketimizin istikbali, istikrarı ve istiklali açısından hangi durum uygunsa, ilçelerimizin menfaatine ve yararına neler uygunsa hedefimizi ona göre belirleyerek, ilgili daire başkanlarımız çalışmalarını yaptılar. Bu toplantılar sonrasında yapılacak çalışmalar Arapgir ve Akçadağ ilçelerimize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Cömertoğlu: Başkan Gürkan ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “2020 yılı Büyükşehir Belediyemizin ilçelerde yapmayı düşündüğü ve planladığı işlerin koordine edilmesi ile ilgili yapılan görüşmelerin Arapgir ilçesine geldik. Bizler de Arapgir olarak, kaymakamımız, ilçe Başkanımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte hazırladığımız ve acil olduğunu bildiğimiz işlerin istişaresini burada yapacağız. Allah, 2020 yılını bereketli ve hizmet yılı eylesin. 2020 yılı aciliyet arz eden işlerimizin rahatlatılması ve Büyükşehirimiz ve ilçe belediyemizin ve vatandaşlarımızın memnun olduğu bir yıl olur temennisinde bulunuyorum” dedi.

Cömertoğlu, “MASKİ’nin Arapgir’de geçen yıl hızlı bir şekilde tamamlama noktasına getirdiği yüzde 95 seviyeye getirdiği merkezin su ve kanalizasyonun alt yapısı arıtma ile birlikte bu yıl inşallah tamamen bitirilmiş olacak. MASKİ ekibimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Merkezdeki aynı yıl içerisinde yapılan kanalizasyon ve su şebekelerinin komple değişiminden kaynaklı sahadaki 96 kilometre cadde ve sokağın tamamen imha edilmiş kısmının 30 km üzerinde sıcak karışımla bütüncül karışımı sahada en güzel bir şekilde uygulayan Yol hizmetlerine destek veren Büyükşehir çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Dilekli: Malatya ve Arapgir için 2020 yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum

Arapgir Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli, “Arapgir ilçemizin 2020 yılı yatırım programında toplandığımız bu toplantıya bizleri de kaymakamlık olarak davet etme nezaketinde bulunduğu için başta Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu toplantı ile birlikte 2020 yılı içerisinde yapılacak yatırımların başta Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz ve kaymakamlık olarak takipçisi olacağız ve elimizden geldiğince katkı sunacağımıza siz değerli katılımcıların huzurunda dile getirmek istiyorum. Malatya için, Arapgir için 2020 yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tümer: Yaşanabilir bir Arapgir için birlikte çalışacağız

AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer, “2020 yılı yatırımları için Arapgir ilçemiz olarak buradayız. Arapgir ilçemizde su sıkıntımız büyük ölçüde bitti. Birkaç yerimiz kaldı. Merkezde yüzde 90’lara yakın bir yatırım yapıldı. Yol hizmetlerinde de ufak sıkıntılarımız kaldı. Bu programdan sonra bunları da gidereceğiz. Yaşanabilir bir Arapgir için birlikte bir şeyler yapacağız” dedi.

Arapgir ilçe heyeti ile yapılan toplantının ardından, Akçadağ heyeti ile toplantıya devam edildi.

Teke: Akçadağ ilçemize hayırlı olsun

Akçadağ heyeti ile yapılan toplantı sırasında Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, “2020 yılı yatırım programı kapsamında 2020 yılında yapılacak olan yatırımların Akçadağ bazında değerlendirilme toplantısına davetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplantının başta Akçadağ halkımız olmak üzere herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kazgan: Büyükşehir ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Kamu yönetiminde bir tabir vardır, devlet bir bütündür. Biz 2019 yılında Selahattin Gürkan Başkanımız ile çalışmaya başladığımızda Büyükşehir ve ilçe belediye ayrımı yapmadan imkân ve kabiliyetlerimizi bir araya getirerek daha fazla ne yapabiliriz onun çalışmasını başlattık.

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Kazgan, “Bu anlamda 2019 yılındaki çalışmalar sırasında Akçadağ Belediyesi olarak, toplamda 13 iş makinesi ile güçlü bir destek vermeye çalıştık. 2020 yılı içerisinde de aynı anlayışla belediyemizin elinden gelen imkânlarını Büyükşehir Belediyemizden esirgemeyerek ve destek olarak bu sayede Akçadağ ilçemizde alt yapı çalışmalarının bitmesine katkı anlayışıyla çalışmalarımıza, yolumuza devam edeceğiz. Amacımız kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerin yaşanabilir bir yer haline getirmek, bu anlayışı ortaya koymakta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 2020 yılı çalışmalarının herkese ve Akçadağ ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilgili daire başkanları sunum eşliğinde 2019 yılı içerisinde verilen hizmetler ile 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Öte yandan yapılan açıklamada, Çalıştay kapsamında diğer ilçe yöneticileri ile de toplantılara devam edilecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)