‘İlkokulda Dil Becerileri Çalıştayı’ Başladı

20 – 21 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çalıştaya; Vali Yardımcısı Mustafa ŞAHİN, İl Milli Eğitim Müdürü Ali TATLI, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İlhan ERDEM, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Bilal DUMAN katılım sağladı. Bunun yanında panel kısmına çok sayıda sınıf öğretmeni ve idareci de katıldı. Ayrıca İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinden akademisyenlerde çalıştayda bulundu.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali TATLI açılış konuşmasında, temel dil becerileri olarak ortaya çıkan dinleme, konuşma, okuma yazma ve ilk okuma yazma konularında çeşitli açıklamalarda bulunarak sınıf öğretmenliğinin önemini vurguladı. Konuşmasında bu temel beceriler geliştirilmeden eğitim ve öğretimin alt yapısının yeterli olamayacağını, duyulan bu eksiklik nedeniyle uzun dönemdir hazırlıkları yapılan bu çalıştayı gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. İki gün sürecek olan bu çalıştayın çıktıları üzerinden bu tartışmaların ve beceri temelli öğrenmenin mümkün olabileceğini dile getirdi. Çalıştay raporlarının ilerde çeşitli araştırmalara da kaynaklık edeceğini belirtti.

Prof. Dr. İlhan ERDEM eğitimde dil faktörünün önemini ve dil becerilerinin geliştirilmesinin eğitime olan etkisini dile getirdi. Prof. Dr. Bilal DUMAN insan beyninin işleyişini, yapısını, nöronların algılarını açıklayarak bunların dil becerilerinde kullanım biçimini ve yapısını kapsayıcı bir şekilde anlattı.



Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN ise dil becerilerini geliştirmenin ilkokulda öğretmenliğin asıl işlevi olduğunu belirterek, bunlardan özellikle dil becerilerinde yazma konusunun önemine değindi. Yazma becerisinin bir bütün olarak eğitim öğretim yaşantımızı etkilemesi nedeniyle bu konuya özel atıfta bulunduğunu belirtti.

Panelistlere teşekkür edilerek armağan takdim edildi. Kapanış konuşmalarıyla çalıştayın ilk bölümü sona erdi. Çalıştay beş farklı temada masa çalışmalarıyla yarın da devam edecek. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinden dinleme, konuşma, okuma ve yazma konularında akademik çalışma yapan Dr. Bahar DOĞANKAHTALI, Dr. Başak KASA AYTEN ve Araş. Gör. Tuğrul Gökmen ŞAHİN çalıştay boyunca akademik katkı sunacaklardır. Çalıştay sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dil Becerileri konulu bir rapor hazırlanıp olup, ilgili birimlerle paylaşılacaktır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)