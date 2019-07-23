Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya nefes aldıracak, şehrin yeşil dokusuna önemli bir katkı sunacak olan İnderesi Tabiat Parkı 1. Etap çalışmalarında sona gelindi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Genel Sekreter Cemal Noğay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Daire Başkanları ile ilgili birlikte İnderesi Tabiat Parkı 1. Etap çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

100 dönümlük alanda yapılan 1. Etap çalışmalarında sona gelindiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İnderesi Tabiat Parkının 1. Etap çalışmaları kapsamında kır kahvesi, lokantalar, çocuk oyun alanları, idari bina, büfeler, mescit, otopark alanları, açık spor alanları ile Malatya’nın yeşil dokusunu artıracak çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İnderesi Tabiat Parkında, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ifade eden Başkan Gürkan”Proje kapsamında mevcut ağaçların bakım ve budama çalışmaları yapılmış olup; bunun yanında 229 adet çeşitli tür ve cinsten ağaç toprakla buluşturularak dikimi gerçekleştirilmiştir. 19 bin m2’lik alanda çimlendirme çalışmaları yapılmış, 14 bin m2’lik alanda ise sulama sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Toprak dolgu çalışmaları kapsamında da 19 bin m2’lik alanda dolgu çalışması yapılmıştır.” şeklinde bilgiler verdi.

Başkan Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da İnderesi Tabiat Parkı içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

İnderesi Tabiat Parkı 1. Etabını en kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine açacaklarını belirten Başkan Gürkan, “Malatya’mıza güzel ve nezih bir mekân kazandırmış olacağız” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)