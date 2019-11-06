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06 Kasım 2019 Çarşamba 17:48

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti

İnönü Üniversitesi İdealist Öğrenci Topluluğu Malatya Şehitliği’ni ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti
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İnönü Üniversitesi İdealist Öğrenci Topluluğu Başkanı Mustafa Karakuş Şehitlik ziyareti ile ilgili şu açıklamalar da bulundu:

“Devletimizin bütünlüğü, vatanımızın güvenliği ve bizlerin huzuru için gözünü kırpmadan çatışmaya giren, bu uğurda kanının son damlasına kadar mücadele eden şehitlerimizi bir an bile unutmadık ve unutturmayacağız.”

İnönü Üniversitesi İdealist Öğrenci Topluluğu olarak Şehitleri minnet ile andıklarını belirten Karakuş, vatanları uğruna yaralanmayı hatta ölmeyi göze almış gazilerin ve şehitlerin ailelerine saygılarını sunduklarını ifade etti.

Haber: Nazime Çavlan / İNÜHaber

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