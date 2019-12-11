İnsan Hakları Konulu Panel Gerçekleştirildi

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Barosu ve Malatya Kent Konseyi işbirliğinde “İnsan Hakları” konulu bir panel düzenlendi.

Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Selim Pilten, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Barosu Genel Sekreteri Hüseyin CemGüney, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Malatya Barosu Avukatları, Kadın Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının akabinde konuşmalarını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Selim Pilten, dünyanın değişik bölgelerinde çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin evrensel değerler ile tüm halklar ve uluslar için ortak bir başarı standardı belirlediğini söyledi.

Günlük yaşantımızda, bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebileceğimizi söyleyen Pilten, “Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir ve her birimiz birbirimizin haklarını savunabiliriz” dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, “Yüce Rabbimiz Maide Süresinin 32. ayetinde “Kim, bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Diyebuyurmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Barosu ile müştereken hazırladığımız panelde kadın ve çocuklara yönelik cinayetlere ve tacizlere dikkat çekmek istedik ”dedi.

Artan, kadınlarla erkeklerin Allah katında ve insan olma noktasında bir ve beraber olduğunu ifade ederek, “Biz erkekler için kadın anadır, eştir, evlattır, teyzedir ve haladır, bizim birbirimizin üzerinde hayatlarımızı kolaylaştırmak, hayatlarımızı güzelleştirmek için hakları vardır. Bu haklar insanlık medeniyetinin olmazsa olmazlarıdır. Biz kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun insanımızı yaşatmakla hükümlüyüz ” dedi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi yönünde gerek idari gerek yargı alanında yapılacak çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Toplum olarak bizler hayatımızda neleri kaybettik?Yeni uygulamalar bizlere neler sağladı, yasal olarak yapılan düzenlemeler ne kadar yeterli? Sorularının cevaplarını da sorgulamamız gerekmektedir” dedi. Şiddet olaylarının sadece ülkemizde değil dünya genelinde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını ifade eden Bulut, “ Şiddetin her türlüsüne karşıyız” dedi.

Kent Konseyi Koordinatörü Hatice Albayrak’ın moderatörlüğünde düzenlenen panel de Malatya Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Memba Kuşcu Oto İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden ve insan hakları evrensel bildirgesinden bahsederek, “Bildirge, insanın sahip olduğu onur ve değerin önemini anlatmaktadır” dedi.

Malatya Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Şeyda Öztürk Aslan, Çocuk Hakları ve çocuk istismarı konularına değinerek, “ Çocuklarımız bizlerin geleceği. Cinsel istismar konusunda toplumun kulaktan kulağa aktardığı konuşmalardan çok çocuklarımızı dinlemeliyiz” dedi.

Malatya Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Emine Erol, Adli yargılanma sürecinde kadın ve çocuk konusuna değinerek, “ Yaşam hakkı herkesin en doğal hakkıdır. İnsanların sadece yaşam hakkına değil, adil yaşam hakkına da önem vermeliyiz” dedi.

Panelin sonunda katılımcılar panelistlere konu ile ilgili birçok soru yönelttiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)