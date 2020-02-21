Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Şubat 2020 Cuma 14:20

İnsan İlişkilerinde Empatinin Önemi

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınları bilinçlendirmeye yönelik yapmış olduğu çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda “Empati ve İnsan İlişkileri” konulu bir konferans düzenlendi.

İnsan İlişkilerinde Empatinin Önemi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını sunmak üzere Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman katıldı.

Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman, en derin ve etkili iletişim şeklinin empatik iletişim olduğunu söyleyerek, bu iletişim modelinin birbirini seven, birbirinin ne hissettiğini hemen anlayan iki kişinin yaşadığı iletişim tarzı olduğunu vurguladı.

Dalaman, etkili iletişim için uygun dil seçmenin, açık ve doğru mesaj vermenin, beden diline dikkat etmenin, dinlemeyi öğrenmenin ve empati kurmanın önemli olduğunu söyledi.

Empatiye neden ihtiyacımız olduğuna da değinen Dalaman, “Aslında insan yaratılışı gereği merhamet, yardımseverlik, hoşgörü, diğer insanları düşünme, sevgi gibi pozitif özelliklere yatkındır. Bu nedenle zayıflayan veya silikleşen bu özellikleri bulup çıkarmak hayati öneme sahiptir” dedi.

Empati ile sempati arasında ki farka da değinen Dalaman, “Karşımızdaki kişinin rolüne girerek empati kurduğumuzda, o kişinin rolünde kısa bir süre kalmalı, daha sonra da bu rolden çıkarak kendi rolümüze geçebilmeliyiz. Aksi halde empati kurmuş sayılmayız. Karşımızdaki ile özdeşim kurmak (ona benzemek) sempati kurmak anlamına gelir ki, empatiden farklı şeylerdir” dedi.

İletişimi zorlaştıran davranışların; ön yargılı davranmak, insanları başkalarıyla kıyaslamak, konuşurken başka bir şeyle uğraşmak, emir vererek konuşmak, tehdit etmek, suçlayıcı sözler söylemek, insanların fikirlerini önemsememek, anlamadan eleştirmek, uzun nutuklar çekmek, sürekli "Sen dili" ile konuşmak, öğüt vererek konuşmak olduğunu söyleyen Dalaman, “İletişimde en önemli husus etkili iletişim yöntemlerini bilmektir” dedi.

Program sonunda kadın meclisi üyeleri Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman’a konu ile ilgili çeşitli sorular sordular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy’dan Başkan Gürkan’a Ziyaret Vakıflar Genel Müdürü Ersoy’dan Başkan Gürkan’a...
Kuzey Çevre Yolu İçin Toplantı Gerçekleştirildi Kuzey Çevre Yolu İçin Toplantı Gerçekleştirildi
Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı Düzenlendi Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı...
Yeni Şire ve Buğday Pazarı Projesine ihracatçılardan tam not Yeni Şire ve Buğday Pazarı Projesine ihracatçılardan...
Büyükşehir Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Vatandaşın Yanında Büyükşehir Belediyesi İyi Günde Kötü Günde...
Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı
MTÜ’de “Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim” konulu Konferans düzenlendi MTÜ’de “Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim”...
MASKİ çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor MASKİ çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor
Başkan Gürkan, “Yaşlılarımıza Her Zaman Minnet Ve Şükran Duyuyoruz” Başkan Gürkan, “Yaşlılarımıza Her Zaman Minnet...
Vali Baruş Selçuklu Ortaokulunu ve Niyazi Mısri İlkokulunu Ziyaret Etti Vali Baruş Selçuklu Ortaokulunu ve Niyazi Mısri...
Başkan Güder, “MHP’de Görev Ehline Verilmiştir” Başkan Güder, “MHP’de Görev Ehline Verilmiştir”
Rehabilitasyon Merkezlerine Muhabbet Kuşu Projesi Rehabilitasyon Merkezlerine Muhabbet Kuşu Projesi
Vali Baruş Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı’nda İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı’nda...
Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Anlatıldı Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler...
Yeni Şire Pazarı Ve Buğday Pazarı Projeleri Tanıtıldı Yeni Şire Pazarı Ve Buğday Pazarı Projeleri Tanıtıldı
Yukarı Çık
banner687

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy’dan Başkan...
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret...

Haberi Oku