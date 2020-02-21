İnsan İlişkilerinde Empatinin Önemi

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınları bilinçlendirmeye yönelik yapmış olduğu çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda “Empati ve İnsan İlişkileri” konulu bir konferans düzenlendi.

Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını sunmak üzere Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman katıldı.

Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman, en derin ve etkili iletişim şeklinin empatik iletişim olduğunu söyleyerek, bu iletişim modelinin birbirini seven, birbirinin ne hissettiğini hemen anlayan iki kişinin yaşadığı iletişim tarzı olduğunu vurguladı.

Dalaman, etkili iletişim için uygun dil seçmenin, açık ve doğru mesaj vermenin, beden diline dikkat etmenin, dinlemeyi öğrenmenin ve empati kurmanın önemli olduğunu söyledi.

Empatiye neden ihtiyacımız olduğuna da değinen Dalaman, “Aslında insan yaratılışı gereği merhamet, yardımseverlik, hoşgörü, diğer insanları düşünme, sevgi gibi pozitif özelliklere yatkındır. Bu nedenle zayıflayan veya silikleşen bu özellikleri bulup çıkarmak hayati öneme sahiptir” dedi.

Empati ile sempati arasında ki farka da değinen Dalaman, “Karşımızdaki kişinin rolüne girerek empati kurduğumuzda, o kişinin rolünde kısa bir süre kalmalı, daha sonra da bu rolden çıkarak kendi rolümüze geçebilmeliyiz. Aksi halde empati kurmuş sayılmayız. Karşımızdaki ile özdeşim kurmak (ona benzemek) sempati kurmak anlamına gelir ki, empatiden farklı şeylerdir” dedi.

İletişimi zorlaştıran davranışların; ön yargılı davranmak, insanları başkalarıyla kıyaslamak, konuşurken başka bir şeyle uğraşmak, emir vererek konuşmak, tehdit etmek, suçlayıcı sözler söylemek, insanların fikirlerini önemsememek, anlamadan eleştirmek, uzun nutuklar çekmek, sürekli "Sen dili" ile konuşmak, öğüt vererek konuşmak olduğunu söyleyen Dalaman, “İletişimde en önemli husus etkili iletişim yöntemlerini bilmektir” dedi.

Program sonunda kadın meclisi üyeleri Aile Eğitim Uzmanı Ferat Dalaman’a konu ile ilgili çeşitli sorular sordular.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)