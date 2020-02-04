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04 Şubat 2020 Salı 14:50

İş adamlarından Başkan Gürkan’a geçmiş olsun ziyareti

24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8’lik deprem sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor.

İş adamlarından Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyareti
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İstanbul Ticaret Odası (ITO) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat ve Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz İktimur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la bir araya geldiler.

Başkan Gürkan, heyete Malatya’da yaşanan deprem ve deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Gürkan: Devlet ve millet el ele işbirliğinin en güzel örneğini yaşadık

Burada bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin depremden hemen sonra Doğanyol’a ulaştığını belirterek, “Ekiplerimizin hemen ardından bizler de olay yerine ulaştık. Gece 23.00 gibi enkaz altında kimsenin kalmadığı, 4 vatandaşımızın vefat ettiği ve yaralılarımızın hemen hastanelere ulaştırılması sağlandı. Depremin hemen ardından Bakanlarımızın ziyaret etmesi, hemen akabinde Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ve talimatları ile gerekli tedbirler alındı. Devlet ve millet el ele işbirliğinin en güzel örneğini yaşadık. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever vatandaşlarımız herkes bu konuya çok büyük hassasiyet gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası, Büyükşehir Semt Konakları ve Sosyal Tesislerini vatandaşların kullanımına açtıklarını kaydeden Başkan Gürkan, “Günlük 10 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. Günlük 30 bin adet kumanya dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu yardımlar yine devletimizin ilgili kurumları tarafından vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Allah hepsinden razı olsun. Deprem sonrası ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bir kez daha gördük. Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan iş adamlarının kendilerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “MİAD başkanımız ve yönetim kurulu başkanımız olmak üzere ve İstanbul Ticaret Sanayi Odasından yönetim kurulu üyelerimiz ile bir araya geldik. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bu tür felaketleri ülkemize, yurdumuza, vatanımıza yaşatmasın” dedi.

POLAT: “20 TIR YARDIM MALZEMESİ GETİRDİK”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat ise deprem dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı şahsında bütün Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek “Ölenlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılara sağlık sıhhat, geride kalan vatandaşlarımıza da çok geçmiş olsun diyoruz. Biz, İstanbul Ticaret Odası olarak bölgemize 20 tır gıda, yiyecek, ısıtıcı ve çeşitli insani yardımlarda bulunduk. Sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen görevleri yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Allah bir daha böylesi acı bir olayı ülkemize, şehrimize yaşatmasın” şeklinde konuştu.

AKDAŞ: “ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ

MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş da bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederek, MİAD Yönetimi olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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