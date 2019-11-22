İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olağan toplantısı ilgili şube müdürlerinin katılımı ile Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar Başkanlığında Fırat Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Fırat Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını hazırlamakla yükümlüyüz.

Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar, “İş sağlığı ve güvenliği çok önemli konular. Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri ile birlikte beş bin iki yüz çalışanı bulunan büyük bir aileyiz. Arkadaşlarımızın çalışma ortamlarından, iş sağlığı ve güvenliklerinden birebir sorumluyuz. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür düsturundan hareketle arkadaşlarımıza güvenli çalışma ortamları sağlamak için ilgili arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

İş kazalarının ve olası can kayıplarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması çaba ve gayreti içerisindeyiz. Hiçbir çalışanımızın burnunun dahi kanamasını istemeyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olarak bu görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği konularında slayt eşliğinde İş Sağlığı Uzmanı İsmail Özbey tarafından, Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerde çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından iyileştirilmesi, olası iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)