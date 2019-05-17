İş Yeri Uygulaması Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı

“MEZUNLARIMIZIN HEPSİNİN İŞ BULABİLMESİNİ TEMİN ETMEK İSTİYORUZ”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında imzalanan protokol öncesi bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay “Bugün Ticaret Sanayi Odası Başkanımızla, Malatya OSB Meslek Yüksek Okulumuzun staj uygulaması konusunda protokol imzalayacağız. Protokolümüzün amacı, geçen yıl açtığımız OSB Meslek Yüksek Okulunda ki öğrencilerimizin, Organize sanayi tesislerinde ve bölgesindeki fabrikalarda, şehrimizin diğer fabrika ve üretim merkezlerinde, uygulamalı stajlarını yapabilmelerini sağlamak.

2. Organize sanayi bölgesinde 31 bin metre karelik bir alanını Ticaret Sanayi Odamız bize tahsis etti. Bizde onun üzerinden Malatya Meslek Yüksek Okulumuzu kampüsünü inşa ettik. 2-3 aya kadar bitirmeyi planlıyoruz.

Yeni Eğitim ve Öğretim dönemini orada yapmayı planlıyoruz. İnşaatımız son aşamasına doğru yaklaştı. Malatya OSB Meslek Yüksek Okulunda hali hazırda 3 tane bölümümüz öğrenci aldı ve eğitim bu yıl verdi. Gelecek yılda ise 10 bölümde öğrenci alacağız. OSB Meslek Yüksek Okulumuzun diğer Okullara göre özelliği şu, 3+1 eğitim modeli uygulanıyor. 3 dönem ders, bir dönem fabrikada, sahada bizzat uygulamanın içerisinde staj eğitimi yapacaklar. Uygulama eğitiminde notun yarısını hocamız, yarısına da staj gördüğü yerin sorumlusu verecek. Bu iki not birleşince öğrencimiz sınıfını geçecek. Onun için bir dönem, tam mesai olarak sahada bizzat çalışacak ve uygulama içerisinde olunacak.

Burada ki amacımız öğrencimizin okulunu bitirdiği zaman hemen kolayca istihdam olması. Hatta tercihimiz birçoğunun, staj yaptığı fabrikalarda, kendisini göstererek fabrika yöneticisinin gözüne girmesi ve ondan sonra da işe devam etmesi, nitelikli meslek elemanı yetiştirmek istiyoruz. Mezunlarımızın hepsinin iş bulabilmesini temin etmek istiyoruz. Bu protokol da bu uygulamanın çerçevesini çiziyor. Protokole mutabık kalarak bugüne gelmesi noktasında üniversitemize her aşamada çok kıymetli destekte bulunan Oğuzhan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ve halkımızın yararına olacak bu programın Üniversite – Sanayi İş Birliğine yansıyacağına tüm kalbimle inanıyor hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

“OSB MESLEK YÜKSEK OKULU, ŞEHRİMİZDE DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK”

“Göreve geldiğimiz 1 yıllık süreçte sanayici ve iş adamlarımızın sürekli yanında olan İnönü Üniversitesi Rektörümüz Sayın Ahmet Kızılay’a teşekkür ediyorum” diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Sanayileşen toplumların tamamında, Üniversitenin işin içinde olduğunu görmekteyiz. Başta tarım olmak üzere sanayinin, ziraatın, hayvancılığın içerisinde yer alan üniversiteler sayesinde gelişmişliği de her şekilde görmemiz mümkün. Gelişmiş toplumların tamamında Üniversite yol gösterici bir faktördür. Üniversitemizle Ticaret ve Sanayi Odasını iş birliğini geliştirerek, özellikle sanayicilerimizin, tarımın ve hayvancılığın nasıl önünü açabiliriz, nasıl yol gösterici olabiliriz, Üniversitemiz bize nasıl yol gösterici olabilir? Daha bilimsel, daha akademik bir şekilde işi başarıya götürmememizi sağlayabilir? Onun gayreti içerisinde destek istedik. OSB Meslek Yüksek Okulu, şehrimizde dönüşümün öncüsü olacak.

Sanayilerin içerisinde yetişmiş kadrosunun olmadığı her aşamada, sanayi geriye gitmeye mecbur. Bizlerde işsizlik yok, niteliksiz personel var. Ben bunu her defasında dile getiriyorum. Nitelikli hale getirip, sanayinin tozunu yutarak, işin içerisinde olarak insanların geliştirilebilmesi, işsizliğin önüne geçilebilecek en önemeli etken.

Böyle bir okulun sanayi içerisinde açılması, Organize sanayi bölgesinin istedikleri bölümleri orada aktif hale getirerek, hem teorik, hem de pratikte kendilerini hazır hale getirip, daha sonraki süreçte de istihdam garantisi vermeleri bu okulu çok kıymetli bir hale getiriyor. Çünkü oradan mezun olan insanlar direk fayda sağlayacak. Ara değil aranan elaman olacak. Bu şekilde iş kalitesi de artacak. Ayrıca mezun olan insanlarında iş kaygısı olamayacak. Sanayicimizde onlara sahip çıkacak. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile İnönü Üniversitesi arasında “İş Yeri Uygulaması Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)