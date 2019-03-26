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26 Mart 2019 Salı 16:29

İŞKUR Genel Müdürü Valiliğimizi Ziyaret Etti

2 üniversitemizde gençlere iş ve istihdam ile ilgili bilgiler vermek ve iş adamlarımızla toplantı düzenlemek amacıyla ilimizde bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

İŞKUR Genel Müdürü Valiliğimizi Ziyaret Etti
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Vali Aydın Baruş konuşmasında İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’yı misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek “2019 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İstihdam Seferberliği Yılı olarak ilan edildi. 81 ilimizde bu yönde çalışmalar yapılıyor. İŞKUR Genel Müdürlüğü görevlileri ziyaretlerde bulunuyor, bizlerde ilimizde işadamlarımızla, esnaf örgütlerimizle, işverenlerimizle hep birlikte toplantılar düzenliyoruz. Görüş alış verişlerinde bulunuyoruz ve devletimizin sağlamış olduğu teşvikleri anlatmaya çalışıyoruz. Eğer işverenler sağlıklı bilgi sahibi olurlarsa devletimizin sağlamış olduğu avantajları kullanarak istihdama katkı sunarlar. İnşallah bu yıl Malatya’mızın istihdamında çok büyük gelişmeler ve artı değerler sağlanır. 

İŞKUR Genel Müdürümüz ile Malatya’nın istihdamı konusunda görüş alış verişinde bulunacağız. Umarım bu ziyaret faydalı geçer ve ilimiz açısından da bizlere yeni ufuklar kazandırır. 

Bu akşam da ilimiz istihdamına katkı sağlayan iş adamlarımız ile birlikte bir toplantı düzenleyeceğiz. Toplantıda da Malatya ekonomisi ve Malatya ekonomisindeki istihdamın geliştirilmesi için neler yapabiliriz bu konular ile ilgili görüş alış verişinde bulunacağız.

Genel Müdürümüze ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederiz” diyerek sözlerine son verdi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise valilerimiz, esnaf odalarımız, TSO, işverenlerimiz ve millet ile el ele vererek yoğun çabalar ve çalışmalar neticesinde 1 milyon 247 bin 188 kişinin işe yerleştirilmesini sağlayarak İŞKUR olarak anlamlı bir hizmet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ziyarette Cafer Uzunkaya’ya İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman da eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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