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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:30

İstanbul’da Arapgir rüzgarı

İstanbul’da gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günlerinde yer alan Arapgir Belediyesinin standı büyük ilgi gördü.

İstanbul'da Arapgir rüzgarı
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Bu yıl 2.si düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri İstanbul Yenikapı’da törenle açıldı.Malatya’nın tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürü tanıtıldığı etkinliğe Arapgir Belediyesi’de katılarak ilçenin zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tanıtımını yaptı.İstanbul’dan ve çevre illerden Yenikayı’ya gelerek Arapgir standını ziyaret eden katılımcılar Arapgirli mahalli sanatçıların cümbüş eşliğinde seslendirdiği yöreye ait türküler eşliğinde mor reyhan çayı içerek unutulmaz anlar yaşadı.

Beş gün sürecek olan Malatya Tanıtım Günlerini değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu, “Beş günlük tanıtım programı dolu dolu geçiyor, etkinlikte Arapgir’in tarihi ve kültürel özelliklerini tanımın yanı sıra yapılan hizmetler ve projemizi katılımcılara aktararak bilgilendiriyoruz.Ayrıca Malatya dışında ikamet eden, Arapgir hasreti çeken hemşehrilerimizle de bir araya gelerek kısa bir sürede olsa onları evlerinde hissetmelerini sağlamış oluyoruz.Başta Köhnü üzümü ve reyhan çayı olmak yaptığımız yöresel ikramlarla ilgi odağı haline gelen standımızda, beş gün boyunca Arapgir musiki ekibi de olağan üstü gayret göstererek misafirlerimize yöresel müzik ziyafeti sundular. Standımızı ziyaret eden Bakanlarımız başta olmak üzere valilerimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı, müsteşarlarımızı, dernek başkanlarımızı ve gurbetçilerimizi en iyi şekilde misafir ederek gelen misafirlerimize üzüm, reyhan çayı ve hediye ettik.Programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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