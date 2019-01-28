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28 Ocak 2019 Pazartesi 13:32

İtfaiye Araç Filosu Alınan 4 Araçla Daha Da Güçlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, İtfaiye araç filosunu güçlendirmek amacıyla alımını gerçekleştirdiği 4 yeni itfaiye aracının tanıtımı yapıldı.

İtfaiye Araç Filosu Alınan 4 Araçla Daha Da Güçlendi
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Yeni araçlarla filosunu güçlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, yangınlara daha hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla alımı gerçekleştirilen araçların tanımı için Büyükşehir Belediye Binası önünde bir tören düzenlendi. 


Düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı. 


“Toplam 58 Araçla Hızlı ve Dakik Müdahale”


İtfaiye Dairesi personellerinin vatandaşların can ve mal güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Başkan Polat, “İtfaiye teşkilatımız, ulaşması gereken her olayda, hızlı ve dakik bir şekilde görev yapıyor. İtfaiyede çalışan bütün kardeşlerimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir teşkilatın gücü araç ve ekipmanlarıyla direk bağlantılıdır. Eğer araç ve ekipman konusunda eksikseniz müdahalelerinizde sıkıntı oluşur. Biz de göreve geldiğimiz günden itibaren İtfaiye Teşkilatımızı güçlendirmek için çalışmalar yapacağımızı belirtmiştik. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak İtfaiye Teşkilatımızın araç ve ekipmanlarını yeniledik ve standartlarını arttırdık. Bugün de araçlarımızı itfaiyedeki kardeşlerimize teslim edeceğiz. 


Filomuza eklediğimiz bu 4 araç tamamen yerli üretim olup, 2 tanesi merdivenli, 2 tanesi de çift kabin arazözlüdür. Yaklaşık 5 ton su kapasiteli araçlar, çift kabinli olmaları nedeniyle olay yerine daha fazla personelle müdahale imkânı sağlamaktadır. Filomuza dâhil ettiğimiz bu 4 araçla birlikte araç sayımızı 58’e çıkardık Dileğimiz bu araçlara ihtiyaç olacak bir durum yaşanmaması. Ama ihtiyaç olduğu zaman da dakik ve hızlı bir şekilde müdahale etmektir. İtfaiye teşkilatında çalışan bütün kardeşlerimi bir kez daha kutluyor, hayırlı vazifeler diliyorum” dedi. 


Program sonunda araçları inceleyen Başkan Hacı Uğur Polat’a, İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar araçların özellikleri ve teknik kapasiteleri hakkında bilgi verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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