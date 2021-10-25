İtfaiye Personeli Temizliğe, Temizlik Personeli İtfaiyeye

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya itfaiyesinde yaşanılan skandalları meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, İçişleri Bakanı Soylu’ya Malatya itfaiyesindeki personellerinin park bahçeler ve temizlik işlerine gönderilmesi, park bahçeler ve temizlik personelinin ise itfaiyede çalıştırılması iddialarını sordu.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda yaşanıldığı iddia edilen sorunları meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, KHK ile sürekli işçi statüsüne sahip itfaiye işçilerinin fazla mesailerinin verilmemesi, esnek çalışma ve sigortalarının eksik yatırıldığı gerekçesiyle belediyeyi mahkemeye verdikleri, belediyenin ise avukattan vekaletlerini çekmeyen itfaiyecileri Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gönderdiği öne sürülüyor.Konuyu meclis gündemine taşıyan Ağbaba, hazırladığı soru önergesinde; “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışan 114 sözleşmeli personelin uzun süredir çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıkları, personellerin haklarını aramak için mahkeme yoluna gittikleri ancak yaşanılan problemlerin azalmak yerine daha da arttığı belirtilmektedir. İtfaiye personellerinin maaş karşılığı ayda 180 saat çalışması gerekirken her ay en az 240 saat çalıştığı,100 saati bulan gece mesaisi yaptıkları ancak buna rağmen kendilerine aylardır mesai ücreti ödenmediği iddia edilmektedir. Haklarını arayan itfaiye personellerinin belediyenin farklı birimlere gönderilmek istendiği, bazı personellerin park ve bahçeler müdürlüğü emrine gönderildiği iddia edilmektedir” ifadelerine yer verdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan aralarında 16 yıllık kıdemleri olan personelin park ve bahçelerde temizlik işlerine gönderildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu durum Bakanlığınız tarafından nasıl karşılanmaktadır?Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında boşalan kıdemli personel yerine park ve bahçeler müdürlüğünden vasıfsız personellerin Malatya İtfaiyesine geçirildiği iddiaları doğru mudur?Vasıfsız personellerin belediyenin en kritik birimlerinden biri olan itfaiyede çalıştırılması emri kimler tarafından verilmiştir? Yangına müdahalenin nasıl yapılacağını bile bilmeyen, konuyla ilgili eğitim almamış personellerin İtfaiye biriminde çalıştırılıyor olmasının yaratacağı çok ciddi sıkıntılar düşünülmemekte midir?Çok zor şartlar altında, hayati risk taşıyarak gece gündüz çalışan itfaiye personelinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılarak 30 gün çalışmasına rağmen 10 gün sigorta yaptırıldığı doğru mudur?115 personelden 45 personelin özlük haklarının verilmesi için bir avukata vekalet vermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin vekalet veren personellere baskı yaptığı, baskıya dayanamayan personellerin teker teker vekaletlerini çektiği, geriye sadece 7 personelin kaldığı bu 7 personelin de işten çıkarılma ile korkutuldukları doğru mudur?Pütürge İtfaiyesinde çalışan bir personelin Darende’ye, Akçadağ İtfaiyesinde çalışan bir personelin ise Pütürge ilçesine görevlendirme ile gönderildiği doğru mudur? Bu görevlendirmenin sebebi nedir? Hangi sebeple personellerin aile bütünlükleri ortadan kaldırılmıştır?