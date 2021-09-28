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28 Eylül 2021 Salı 18:36

İtfaiye Teşkilatından Başkan Gürkan'a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatını makamında ağılayarak, göstermiş oldukları gayret ve çabalarından dolayı te…

İtfaiye Teşkilatından Başkan Gürkan'a ziyaret
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatını makamında ağılayarak, göstermiş oldukları gayret ve çabalarından dolayı tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle makamında ağırladığı Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olaylara anında müdahale etme noktasında olay yerine en kısa zamanda gittiklerini söyledi.

Başkan Gürkan, “Ben itfaiye teşkilatımızı kutluyorum. İtfaiye teşkilatımızı erinden, çavuşuna, amirinden daire başkanına ve ilgili genel sekreter yardımcısına kadar hepinizi tebrik ediyorum. Görevleri esnasında şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla hiçbir şekilde vatandaştan olumsuz bir yanıt almadık.

Yaptığımız tüm durum tespitlerinde zamanında yangınlara müdahale edildiğini gözlemledik. Ayrıca, yangınlarla ilgili gerekli önlemlerin alınması noktasında da eğitim ve tatbikat çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Sadece Malatya ile ilgili AFAD yangın deprem ve benzeri her türlü görevleri ifa ettikleri gibi bugün özellikle güneyde vuku bulan orman yangınları da hakikatten cansiperane yardım edildi. Bugün özellikle bütün siyasi partilerin liderlerinden ve ilgili belediye başkanlarından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve Orman Bakanlığımızdan da itfaiye teşkilatımızın orada yapmış olduğu görevle ilgili bize teşekkür mektupları geldi. Bu teşekkür mektupları sizlere ait mektuplardır. Neticede bize gönderilen ve itfaiye teşkilatının orada yapmış olduğu yangınla mücadele göstermiş oldukları başarıları tebrik etmeleri sizleri tebrik etmeleridir. Biz sizlerle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz itfaiye teşkilatımızın, itfaiye haftasını tebrik ediyorum. Sizlere sağlıklı huzurlu bir yaşam aynı zamanda başarılı bir iş hayatı temenni ediyorum, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

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