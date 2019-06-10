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10 Haziran 2019 Pazartesi 15:36

İvme Finans Paketi

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Oktay Karademir ve beraberinde ki Şube Müdürleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek “İVME Finansman Paketi Kredilendirilmesi” hakkında bilgi verdi.

İvme Finans Paketi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi"ne ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “İVME Finansman Paketi’nde yer alan özellikle uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkânı, iş dünyasının yatırım iştahını artıracaktır” dedi.

Başkan Sadıkoğlu “İVME Finansman Paketi kapsamında; yeni veya kapasite artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçları finansa edilebilecektir” dedi.

Yatırım alanlarına yönelik olarak açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, “4 ana alt başlık belirlendi. 21 alt başlıkta hammadde ve ara malı üretimi desteklenecektir. 4 ana başlığımız olan Kimyasal ve Medikal (Eczacılık) ürünler, Plastik ve Kauçuk ürünler, Suni ve Sentetik iplikler, Kâğıt, Karton ve Mukavva sektörlerinde firmalarımız yatırım ve işletme kredisi kullanabileceklerdir” dedi.

Yatırım kredilerine ilişkinde bilgiler aktaran Başkan Sadıkoğlu, “3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın öncülüğünde oluşturulan paket ile ihracata katkı sağlayan sektörler desteklenecek. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade uygulanabilecektir. Azami kredi tutarı 150 Milyon TL 2’dir. İşletme kredilerinde ise 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 5 yıl vade uygulanabilecek ve azami kredi tutarı 30 Milyon TL’dir” dedi.

İVME Finansman Paketinin, yerli katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatına katkıda bulunacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, ”Sanayicilerimiz ve tarım işiyle uğraşanların yüzünü güldürecek, istihdama da olumlu yansımaları olacak, orta ve uzun vadede güzel sonuçlar alacağımız paket iş dünyamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Oktay Karademir ise Ziraat Bankası olarak İVME Finansman Paketi’ne yönelik çalışmaları tamamladıklarını ve yatırım kredilerinden yararlanmak isteyenlerin Ziraat Bankası şubelerinden gerekli bilgileri alabileceğini belirtti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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