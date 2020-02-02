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02 Şubat 2020 Pazar 15:50

Jandarma Kadın Astsubaylardan Kadın Dayanışması

Malatya Jandarma İl Komutanlığı emrinde görevli Kadın Astsubaylar, Kadın dayanışması örneği sergileyerek deprem bölgesinde zarar gören kadın ve çocuklara destek olup, ziyaretlerde bulundu.

Jandarma Kadın Astsubaylardan Kadın Dayanışması
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında zarar gören Kale, Pütürge ve Doğanyol İlçelerinde vatandaşlara yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Yardım faaliyetleri kapsamında; Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Kadın Astsubaylar depremden etkilenen Kale İlçesinde Çadır Kurma Faaliyetine iştirak etti. Sadece Kadın Astsubaylardan oluşan ekiple çadırlar kurularak olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlara destek verildi. Evsiz kalan vatandaşlara destek sağlamak maksadıyla erzak, ısıtıcı, battaniye, yatak ve ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet dağıtıldı. Kadın dayanışması örneği sergileyerek deprem bölgesinde zarar gören kadın ve çocuklara destek olup, ziyaretlerde bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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