Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında

Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Süleyman Erdal ve Jandarma personeli Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. Yıldönümü münasebeti ile Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

J. Alb. Necmi İnce, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü münasebeti ile sabah gerçekleştirdikleri Atatürk Anıtına çelenk sunumu töreni sonrası kendilerini ziyaret ettiklerini ifade ederek 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerle ve yapılan çalışmalarla ilgili Vali Aydın Baruş’a bilgiler verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Jandarma Teşkilatının personeline görevlerinde başarılar diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)