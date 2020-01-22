Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim Edildi

Kadınların aktif olarak çalışma hayatında rol alması, ürettikleri ürünleri kooperatif aracılığıyla satması ve ekonomik kazanç sağlaması, kadınların ekonomiye verdiği katma değeri arttırma adına kurulan Battalgazi Belediyesi Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyelerine Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi. KOSGEP tarafından verilen ve 12 gün süren eğitimde başarılı olan kadın kursiyerlere sertifikaları, Battalgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen törenle takdim edildi.

50 KADIN KURSİYERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan 50 kadın kursiyer için düzenlenen sertifika törenine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, KOSGEP İl Müdürü Murat Seki, Battalgazi Belediyesi Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

BAŞKAN GÜDER: “KADINLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Bölgedeki Belediye destekli ilk kadın kooperatifi olma özelliği taşıyan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifika törenine konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye olarak bu görevi bu sorumluluğu üstlendik. Biz, Battalgazi Belediyesi olarak çalışan bayanlarımızın elinden tutmak, onlarla beraber içtimai hayatın içinde önemli bir yer edinme adına kadın kooperatifimizi kadının kazanacağı, beraber kalkınacağımız bir sistem haline getirdik. Hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin kadının sosyal ve içtimaiyi hayatın içerisinde önemli bir rol oynadığını ve önemli bir rolünün olduğunu biliyoruz. Özellikle Battalgazi’mizdeki ailenin direği olan bayanlarımızın içtimaiyi hayatın içerisine katmak, onların el becerilerini ve hünerlerini eğitimlerle geliştirmek istedik. Kadınlarımızın uygulamalı, kendi el hünerlerini, el becerilerini ortaya çıkardıklarını bunu pazarladıklarını, bu emeklerinin karşılığını aldıklarını görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Bu yönüyle arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yaptılar. Hizmet belediyeciliği kadar sosyal belediyeciliğin de önemli olduğunu biliyoruz. Her şeyin insan endeksli olduğunu, kurulan tüm sistemlerin insanların hayatlarını düzene koymak, kolaylaştırmak ve onlara yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak ve onların yaşam kalitesini yükseltme adına kurulması gerektiğini biliyoruz. Bizde insanımızı odak olarak alıyoruz. Bundan sonraki süreçte insanların hem üretimde hem yönetimde hem de sosyal entegrasyon projesinde olmasını canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.

“KADINLARIMIZ, VATANDAŞIMIZIN DOĞAL ÜRÜNLERE ULAŞMASINI SAĞLAYACAK”

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin önümüzdeki günlerde çalışmalarına etkin şekilde başlayacaklarının altını da çizen Başkan Güder, “Kadın kooperatifimiz için ayarladığımız binalarımızın tadilatını yapıyoruz. Kısa süre içerisinde inşallah bunları bitirmiş olacağız. Bunları bitirdikten sonra kadınlarımızın üretime geçmesinin alt yapısını hazırlamış olacağız. Bizim kadınlarımızın yapacağı üretimle insanlarımızın doğal ürünlere ulaşmasını sağlayacağız. Tabi ki paydaşlarımız olacak. Örnek olarak Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin yanında KOSGEP paydaşımız olacak, Ticaret Sanayi İl Müdürlüğümüz bizim paydaşımız olacak. Bu paydaşlarla sizlere hizmet etmek, sizlerin şahsında bu topluma hizmet etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

“DİĞER KOOPERATİFLERE ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK”

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin yapacağı çalışmalarla diğer kooperatiflere örnek olması gerektiğini belirten Başkan Güder, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizin yapacağınız çalışmalar diğer kooperatiflere ve insanlara örnek aynı zamanda rol model olsun. Daha önceki kötü örnekler gibi değil de başka insanların gıpta edip takip edeceği bir yol çizmenizi sizden istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’mızda 5 tane kadın kooperatifimiz var ama biz arzu ediyoruz ki sizin desteğinizle lokomotif Battalgazi kadın kooperatifi olsun. Bunun olacağına da yürekten inanıyoruz. Hepinizin heyecanlı olduğunu ve bir şeyler ortaya koymaya çalıştığınızı biliyorum. Sizler bu işi gayret ve çabanız ile sürdüreceksiniz”

TİCARET İL MÜDÜRÜ DEMİRBAĞ: “KADIN KOOPERATİF SAYISINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Kadın kooperatif sayılarının daha da artması gerektiğini ifade eden Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, “2017 yılından itibaren Malatya’ya özel, ilk kez kooperatifçilik eğitim uyum programı adı altında 100 bayana ulaşarak, 88 bayanımıza kooperatifçilik eğitim uyum sertifikası verdik. Bu uyum programları batı illerinde yapıldı. Doğu da sadece Malatya’da yapıldı. Kadın kooperatifçiliği güzel bir olgu. Malatya’mız da şuan Arapgir, Akçadağ, Battalgazi, Yazıhan’da ve Büyükşehir’de olmak üzere toplam 5 tane kadın kooperatifi oluştu. Bu sayının daha da artmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

KOSGEP İL MÜDÜRÜ SEKİ: “GİRİŞİMCİLERE 360 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ VERİYORUZ”

KOSGEP İl Müdürü Murat Seki ise “Biz sizlere ürün satmak, mal ve ürün üretmeniz noktasında KOSGEP’in yeni girişimcilere vermiş olduğu desteği vereceğiz. Yeni dönemde desteklerimiz farklılaştı. İmalata desteklerimiz daha çok arttı. Biz, imalatçı bayanlara yeni girişimcilere 100 bin liradan başlayıp 360 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Kredileri kaldırdık. Verdiğimiz tüm destekler geri dönüşümsüz ve geri ödemesizdi. Sizlerin aldığı eğitim de bu noktada çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve diğer katılımcılar tarafından 50 kadın kursiyere sertifikaları verildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)