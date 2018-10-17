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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:34

Kadınlardan çevre temizliği

Malatya’da hayata geçirilen “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri Orduzu Tabiat Parkı’nda çevre temizliği yaptı.Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri “Çevreni Temiz Tut” temasını işlemek...

Kadınlardan çevre temizliği
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Malatya’da hayata geçirilen “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri Orduzu Tabiat Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri “Çevreni Temiz Tut” temasını işlemek adına yapmış oldukları etkinlik de piknik yapan ailelere çevre temizliğinin önemini anlatarak, yapılması gerekenler hakkında sohbet etti.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “İnsanlar kendilerine ve çevrelerine saygı duymalı. Biz geçmişten aldığımız emanetleri gelecek nesillere aktarırken doğanın temiz tutulması ve korunması gerektiği bilinciyle hareket etmeliyiz. Çünkü doğayı kirletirsek elimizden kaçırdığımız güzelliklerin dönüşü olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Bulut, temiz bir çevre için bilinçli bir toplum olmamız, çocukların ve gençlerin bu yönde eğitilmesi gerektiğini ifade ederek, bu etkinliği düzenleyen ve farkındalık oluşması için gerekli çalışmaları yapmaktan kaçınmayan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür etti.

Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Nazife Yeniceli ise, “Çevremizi ne kadar temiz tutarsak sokak hayvanları, çocuklar ve bizler için daha sağlıklı ve temiz bir ortam oluşmuş olur” diye konuştu.

Kadın Meclisi üyeleri arasında ilk defa Orduzu Tabiat Parkını görmüş olan kadınlar, Malatya Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu yeşil alanda eğlenip, gezerken evlerimizi nasıl temiz tutuyorsak çevreye de aynı özenin gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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