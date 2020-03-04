Kahraman Mehmetçiğe Mektup

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki kurslara katılan öğrenciler, Bahar Kalkanı kapsamında İdlib’de kahramanca mücadele yürüten Mehmetçiğimize destek mektupları yazdılar.

Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesindeki kurslara devam eden öğrenciler, kocaman yürekleriyle Mehmetçiğin yanında olduklarını belirttiler.

Öğrenciler, mektuplarında; zalim Suriye Rejiminin alçakça saldırıları karşısında Kahramanca Mücadele eden Askerlerimize dua ettiklerini kaydettiler.

Mehmetçikle bir ve beraber olduklarını vurgulayan öğrenciler, Mehmetçiği örnek aldıklarını belirttiler.

Duygu ve düşüncelerini aktararak Mehmetçiğe destek olan öğrenciler, mektuplarını Şanlı Bayrağımızın çizimleriyle de süslediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)