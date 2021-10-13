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13 Ekim 2021 Çarşamba 18:04

Kahtalı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘siyasi cinayet’ tepkisi 

Kahtalı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘siyasi cinayet’ tepkisi AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet kaygım var’ açıklamasına tepki göstererek,…

Kahtalı'dan Kılıçdaroğlu'na ‘siyasi cinayet' tepkisi 
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Kahtalı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘siyasi cinayet’ tepkisiAK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet kaygım var’ açıklamasına tepki göstererek, “Siyaseten iflas eden ana muhalefet liderinin spekülatif ve fütursuz olan böylesine bir açıklamaya sarılması siyasi çaresizliğini ve zihniyetini ortaya koymuştur. Bu zatın sorumluluğunun farkında olmadan bu tür açıklamalar yapması korku iklimi yayma ve ülkemize zarar verme çabasından başka bir şey değildir” dedi.Kahtalı, “CHP Genel Başkanının açıklamaları bizi yine şaşırtmadı. Algı ve yalan odaklı siyaset anlayışına alışık olduğumuz ana muhalefet partisi ve onun lideri siyasi çıkarları ve basit hesapları için ülkesini itibarsızlaştırmaktan ve korku iklimi yayarak insanları germekten bir kez daha geri adım atmamış ve talihsiz, gayri ahlaki açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Siyaseten iflas eden ana muhalefet liderinin spekülatif ve fütursuz olan böylesine bir açıklamaya sarılması siyasi çaresizliğini ve zihniyetini ortaya dökmüştür. Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı olan bu zatın sorumluluğunun farkında olmadan bu tür açıklamalar yapması asla kabul edilemez.  Faili meçhul cinayetler işleyen örgütlerle bu ülkede en büyük mücadeleyi Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı vermiştir” şeklinde konuştu.“Türkiye bir hukuk devletidir” diyen Milletvekili Kahtalı, “CHP Genel Başkanının bu iddialarını açıklamadan önce sorumluluk sahibi bilinci ile hareket edip devletin savcılarından yardım istemesi gerekirken çıkıp bu tür açıklamalar yapması ülkesine zarar vermekten başka bir şey değildir.  Zira CHP Genel Başkanının bu iddialarına yönelik İçişleri Bakanımız da bir açıklama yapmış böyle bir istihbaratın olmadığını söylemiştir. Ben böylesine bir açıklama yapan CHP Genel Başkanını kınıyor ve kendisini aklıselim davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.
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