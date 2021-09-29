Kale Kıyıcak Mahallesi ziyaret

KIYICAK MAHALLEMİZİN ASFALT SORUNU KALMADI

Kıyıcak Mahallesinde yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, “Kıyıcak mahallemizde çalışmalarımız doğrultusunda 10 km finişerle sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdik. Kale Kıyıcak mahallemizin asfalt sorunu büyük oranda tamamlandı” dedi.

Ziyaret sırasında selamlama konuşması yapan Kıyıcak Mahalle Muhtarı Mehmet Altun, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

28 MAHALLESİNDE ALTYAPI, ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ı yapılan ve yapılacak olan hizmetleri yerinde görmek amacıyla ilçemizde görmek bizleri mutlu etmiştir. Kale İlçemizin 28 mahallesinden biri olan Kıyıcak Mahallemiz çok güzel hizmetler aldı. İlçemizin 28 mahallesinde altyapı, üstyapı çalışmalarında sona gelinmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İLÇEMİZDE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Kale ilçesindeki 28 mahallede hizmet ve yatırımların yapıldığını belirten Kale Belediye Başkanı Murat Koca, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden buyana MASKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıklarının yapmış olduğu hizmetler gerçekten takdire şayan. 28 mahallemizin hepsinde hizmetler yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz ile alakalı yollarımızın tamamı asfaltlandı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından su depomuz yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanlığınız döneminde de asfalt ve kaldırım çalışmaları ilçemizde yapıldı. Şu anda da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilçemizdeki yatırımlarınız devam ediyor. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

BİZLERİN GÖREVİ HİZMET ETMEKTİR

Kıyıcak Mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileri ve kurban kesilerek karşılanan Başkan Gürkan, “Kıyıcak Mahalle sakinlerimizin sıcak bir şekilde karşılamaları bizleri memnun etmiştir. Bizlerin görevi hizmet etmektir. Hizmet yaparken de adaleti esas alan bir yönetim anlayışı içerisinde olmak temel görevimizdir. Göreve geldiğimiz zaman şu ifadeyi kullanmıştık. İki yıl içerisinde asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz, bütün ilçelerde arıtma tesisi yapılarak akarsulara pis suların karışmayacağı, çöp aktarma istasyonlarının olacağı, planlanmış bir şehir, yeşil alanların artırılacağını ifade ettik. Çok şükür Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmedi. Hedeflediğimizden çok daha fazla hizmet yaptık. Malatya’da asfaltsız hiçbir yerleşim yerimiz kalmadı. Asfaltlama çalışmalarında Türkiye ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 bin km’nin üzerinde asfalt yaptık. Hizmet Belediyeciliği kapsamında Malatya’yı yeniden modern bir şekilde inşa ediyoruz. Malatya Türkiye’nin değil dünyanın parlayan yıldız şehri olacak. Bir şehirde ihtiyaçlar, eksiklikler hiçbir zaman bitmez ama bizler hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz hizmetler artıkça vatandaşlarımızın istek ve talepleri de değişmekte. Durmak yok yola devam diyoruz. Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’ya özel bir önem vermekte. Türkiye’de en fazla yatırımın yapıldığı il Malatya’dır. Hizmetlerimizi Deprem-Pandemi ve ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetler Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya vermiş olduğu özel önemin sonucudur. İnşallah daha da iyi olacak. Hep birlikte hizmet destanları yazacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Kıyıcak Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına Dursun Başdemir tarafından bir plaket takdim edildi.