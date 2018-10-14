Kale’nin standı ilgi odağı oldu

10 Ekim’de kapılarını açan, İstanbul’da Malatya Tanıtım Günleri yoğun katılımla devam ediyor. İstanbul Yeni Kapı fuar alanında gerçekleşen Malatya Tanıtım Günleri’nde Kale Belediyesi yoğun ilgi görüyor. İlgiden oldukça memnun olan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, “Kale Belediyesi standımızda ülkemizin her kesiminden milletvekillerini, Ak Parti İstanbul İl ve İlçe Başkanları ve yönetimlerini, İstanbul İlçe Belediye Başkanlarını ve İstanbul’da yaşayan Kaleli hemşehrilerimizi ağırladık. Kale Belediyesi standımıza dyan ilgi için teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Malatya Tanıtım Günleri münasebetiyle yapılan etkinliklerde açtığımız standımızın da ilgi odağı olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Akdemir, “İlçemizin tarihini kültürünü, ürünlerimizin tanıtımını yaptık" diye konuştu.

Yoğun ilgi göre Kale Belediyesi’nin standını gezen gurbetçiler duygusal anlar yaşarken, sılaya olan özlemlerini dindirmeye çalıştı.

İHA