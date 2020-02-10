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10 Şubat 2020 Pazartesi 14:23

Kamu Başdenetçisi Malkoç Malatya Valiliğini Ziyaret Etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya geldi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç Malatya Valiliğini Ziyaret Etti
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İlk olarak Vali Aydın Baruş’u ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç burada yaptığı açıklamada;“Depremin büyüklüğüne ve coğrafyasının genişliğine bakıldığında ülkenin yaşadığı önemli depremlerden birisi olduğunu anlatan Malkoç, "Deprem anından itibaren halkımız, kurumlarımız, Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün organları çok kısa süre içerisinde olay mahaline intikal ettiler. Her kurum, herkes ne yapacağını biliyordu. Bu memnuniyet verici, organizasyon açısından de fevkalade önemli. Bunlar belki not edilip, ders olarak okutulması gereken çalışmalar. Bundan daha önemlisi tedbirlerin zamanında alınıyor ve alınmış olması. Geçmişte kurumlar arası organizasyonun zafiyetinden, eksikliğinden Türkiye tecrübe kazanmış. Sivil toplum örgütlerinden Kızılaya, AFAD'a, jandarmadan polise varıncaya kadar bu tedbirlerin alınması fevkalade önemli. Bizler de bu tedbirleri yerinde görmek için Malatya'dayız.” Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerini tamamladı.

Vali Aydın Baruş ise konuşmasında: “Deprem olur olmaz vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gayret sarf ettik. Vatandaşların acil ihtiyaçları gidermeye çalıştık ve yardımlar hala devam ediyor. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin depremden olumsuz etkilendiğini belirterek, "500 civarında yıkık, 260 civarında acil yıkılması gereken, 6 bin 500 civarında da ağır hasarlı bina var. Mağdur olan vatandaşlarımızın sayısı şu an 7 binler civarında, tespit çalışmaları devam ediyor. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde teknik ekiplerimiz çalışıyor. " ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Malatya Büyükşehir Belediyesini ayrıca deprem nedeniyle büyük hasar alan Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret etmek üzere valilikten ayrıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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