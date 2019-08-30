Kamu Sen’den Avşar’a Ziyaret

Kamu-Sen’e bağlı 11 sendika başkanı, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret ederek verdiği desteklerden dolayı plaket takdim ettiler.

Kamu-Sen Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ve bağlı 11 sendika başkanı MHP İl Başkanı Avşar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Avşar, sendikaların yanında olduklarını belirterek, “Sizlerin derdi bizlerin derdidir. Ülkücülere karşı zaman zaman yapılan haksızlıkları, sindirme politikalarını biz burada gündeme getirdik. Kamudaki bazı sıkıntıları tekrar gündeme getirmek ve sorunları istişare etmek için bir aradayız. Liderimiz MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli bey’in emirleri ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Ülkücülere yapılan haksızlıkların karşısında olacağız demiştik. Bizlerin en hassas noktası ülkücüyü sindirmek susturmak. Bu olay karşısında bizler susmayacağız. ” dedi.

Kamu-Sen Şube Başkanı Türkyılmaz’da, ne zaman sorunları olsa MHP İl Başkanı Avşar’ın kendilerinin yanında olduğunu dile getirerek, “Bundan sonra bizde Kamu-Sen olarak il başkanımızın yanındayız. İnşallah bundan sonra daha güzel günler olacak. İl Başkanımız gücünün yettiği tüm alanda bizlere destek sunuyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkyılmaz, verdiği desteklerden dolayı İl Başkanı Avşar’a plaket takdim etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)