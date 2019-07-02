Kanalboyunun Tek Yönü Araç Trafiğine Kapatılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle akşam saatlerinde Kanalboyu’nda yaya trafiğinin çok yoğun olması nedeniyle, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da İpek Caddesi Kavşağı’ndan Atatürk Anıtına doğru geliş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, İl Trafik Komisyonunun18.09.1996 tarih ve 1996/26 sayılı kararı doğrultusunda her yıl yapılan uygulama kapsamında, Kanalboyu’nun tek yönünün akşam 20.30’dan gece 23.30’a kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Alınan karara göre Kanalboyu’nun İpek Caddesi Kavşağından itibaren Atatürk Anıtına kadar olan Kernek geliş istikameti 2 Temmuz Salı (Bugün) gününden itibaren saat 20.30’dan gece 23.30’a kadar araç trafiğine kapatılacak.Uygulamanın devam edeceği süre içerisinde 20.30-23.30 saatleri arasında Milli Egemenlik Caddesi istikametinden Kanalboyu’na gelen araç sürücüleri İpek Caddesi güzergâhını kullanabilirler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)