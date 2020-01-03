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03 Ocak 2020 Cuma 13:18

Kanatlı Hayvan Et Üreticileri Birliğinden Başkan Avşar'a Ziyaret

Malatya kanatlı hayvan eti üreticileri birliği Başkanı Serdar Yıldız beraberinde yönetim kuruluyla birlikte MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ı makamında ziyaret etti.

Kanatlı Hayvan Et Üreticileri Birliğinden Başkan Avşar'a Ziyaret
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MHP Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde Malatya kanatlı hayvan eti üreticileri birliği Yönetim Kurulu başkanı Serdar Yıldız tarafından Kanatlı Hayvan eti Üreticileri Birliğinin yaptığın çalışmalar hakkında Başkan Avşar'a bilgi verdi.

Birlik Başkanı Serdar Yıldız Konuşmasında “İlimizde bulunan mevcut entegrelerin içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle durma noktasına gelen tavukçuluk sektörü birliğimizin yürüttüğü proje kapsamında canlanmış atıl durumda bulunan bütün kümesler üretime geçmiştir.

Bu proje kapsamında Iraklı bir tüccarla görüşülerek ilimizde firma kurmaya ikna edilmiş ve bu firma üzerinden Irak’a yılın son altı ayında 3 milyon doları bulan bir ihracat yapılarak ilimize döviz girdisi sağlanmıştır. Yine bu proje kapsamında atıl durumda bulunan kümeslerin üretime geçirilerek oluşturulan istihdamın yanı sıra entegre tesisin ve yem fabrikasının üretime geçmesiyle ciddi anlamda istihdama sağlanmıştır.

Önümüzdeki süreçte Malatya kanatlı hayvan eti üreticileri birliği olarak kooperatifleşerek kendi markamızı oluşturup hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç yaparak kurumsallaşmayı hedeflemekteyiz.”

Malatya’da faaliyet gösteren bazı işletmelerimiz 2010 yılı öncesinde yapıldığı için bu kümeslerimiz ruhsatsız olduğundan dolayı tkdk’nın üreticilere sunduğu modernizasyon hibelerine müracaat edemiyorlar. Bu işletmelere 6330 sayılı Büyükşehir kanunun ilgili maddesi uyarınca 2010 yılı öncesi yapıldığına dair çevre şehircilik il müdürlüğü tarafından verilen bina tespit raporu doğrultusunda ilgili belediyeler tarafından işletme ruhsatı verilmesi konusunda sayın valimizden destek istiyoruz.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar,"Kanatlı et üretimini talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak amacıyla kurulan Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği üreticilerin ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelmesiyle kurulmuş, ülkemizde kanatlı hayvan eti ileri ülkelerdekine koşut olarak gelişmiş ve teknik yönden çok ileri bir düzeye erişmiştir. Birlik Başkanı Serdar Yıldızında çalışmalarını yakinen takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Teşkilatımız olarak her zaman birliğin yanında olduğumuzu belirtmek isterim."dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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