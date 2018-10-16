Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 14:18

Kaptaj yoluna kemerli köprü yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın içmesuyu kaynağı olan Kaptaj’ın ulaşımını sağlayan köprüyü yıkarak yeni bir köprü yapıyor.

Kaptaj yoluna kemerli köprü yapılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Asfaltlama, prestij cadde çalışmaları, yeni yol açma, yol genişletme çalışmalarının yanı sıra Köprü sanat yapıları, menfez çalışmaları ve taş duvar işleri de yapan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçesi Kozluk Mahallesi’nin de ulaşımını sağlayan köprünün yerine 7 metre yüksekliğinde, 10 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğunda kemerli köprü yapıyor.

Yaklaşık 45 yıldır hizmet veren 5 metre genişliğindeki mevcut köprünün yerine daha modern ve sağlam bir köprü yapılıyor. Köprü çalışmalarının yanı sıra yol güvenliği için taş duvar örme işi de yapılıyor.

Eski köprü 1991 yılında bölgede oluşan selde tahrip olmuş, bakım ve onarım çalışmaları sonunda tekrar hizmet verir hale getirilmişti. Yapılan ölçümler ve uygulanan testlerden sonra eski köprünün miadını doldurduğu ve acilen yenisinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi modern bir köprüyü Malatya’ya kazandırıyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku