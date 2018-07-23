Karaduman’dan basın bayramı açıklaması

Sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Haydar Karaduman, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi ile birlikte, bugüne kadar süregelen mesleki sorunlarımızın gündeme gelerek, çözüm önerilerimizin uygulanması yönünde umut taşımaktayız. Bilindiği gibi ülkemizde medya sektörüne genel olarak baktığımızda, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan elektronik haberciliğe kadar bir dizi sorunun acil çözüm beklediğini görmekteyiz. Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç duymaktadır. Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun şekilde çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu öncülüğünde, diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması ve Gazetecilik Meslek Yasası’nın ülkeye kazandırılması gerektiğini ifade eden Karaduman, “Son yılların en zor dönemini yaşayan Malatya basını kapanan televizyonların yanı sıra işsiz kalan gazetecilerin durumları kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Yayın kuruluşları kapanmakta, yazılı basın zor günler yaşamakta, internet yayıncılığı ise hala yasal bir düzenlemeye kavuşturulmamıştır. Basın yasasıyla birlikte mesleki düzenlemelerde bir an önce yapılmalıdır. Darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler değişmelidir. Bu maddelerin değişerek basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması, sektörümüz ve ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Basınımıza kendini meşru bir şekilde ifade edebilme ve haber yapabilme hakkının evrensel ölçülerde tanınarak ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için bu düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır” dedi.

Karaduman, son olarak, “Her yıl 24 Temmuz’da vurguladığımız gibi sansür, gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış, ancak aradan geçen süreçte yapılan çeşitli yasal düzenleme ve baskılarla yeniden gündeme gelmişti. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız düzenlemelerin gerçekleşmesi, sansürün de gerçek anlamda kalkmasının önünü açacak ve böylece 24 Temmuz’lar dayanışma günü olarak değil, bayram olarak kutlanacaktır. Unutulmamalıdır ki, özgür ve tarafsız basın hepimizin güvencesidir” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)