Vali Aydın Baruş Malatya-Elazığ Karayolu Polis Kontrol Noktasında güvenlik güçlerinin denetimlerine katıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulunan Vali Baruş, sürücülere bilgilendirici broşürler verdi. Vali Baruş, denetim için durdurulan araçlardaki çocuklara, İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları işleyecekleri karnelerini teslim etti ve hediyeler verdi.Vali Baruş, doldurulan trafik karnelerinin fotoğraflarını çekerek, "@TrafikEgm" twitter adresine gönderen çocuklara Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yarışma sonunda 100 bisiklet hediye edileceğini söyledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, "31 Mayısta başlayıp 9 Haziran'da sona erecek Ramazan Bayramı münasebetiyle yollarımızda etkin bir trafik uygulaması gerçekleştiriyoruz. Burada sürücülerimizi yaşam tüneline alarak farkındalığı artırıcı gerek film gösterimi yapıyor ve broşürler ile bilgilendirerek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 9 günlük tatil sürecinde İl genelinde çok yoğun bir denetim faaliyeti olacaktır her gün ortalama 72 trafik ekibi 157 trafik polisimiz görev yapacak. 2018 yılında İçişleri Bakanlığımız tarafından farkındalığı artırıcı faaliyetler yapılmıştır 2019 yılında ise İçişleri Bakanımızın 2 kampanyası var. Bunlardan bir tanesi “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” bir diğeri ise bu Ramazan Bayramında 31 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum” sloganıyla trafikte seyreden araçların araçlardaki çocuklarımızın duyarlılık kullanarak sürücülerini uyarmak anlamında önemli bir kampanya.

Trafikte üzerinde durmamız gereken 5 ana konu var.

Bunlardan birincisi emniyet kemeri uygulamalarımız da buna çok dikkat ediyoruz, emniyet kemeri bizleri hayata bağlayan kemerdir kesinlikle kısa veya uzun yolculuklar fark etmez mutlaka takmamız gerekiyor.

İkinci bir konu ise sürücülerimizin kesinlikle trafikte seyir halinde cep telefonlarını kullanmamaları gerekiyor bu konuya da özellikle denetimlerde önem veriyoruz bu konuda maalesef çok sayıda ceza uygulaması da yapıldı son uygulamalarla beraber bu konuda biraz daha duyarlılığın arttığını görüyoruz.

Üçüncü konu ise sürücülerimizin mutlaka hız konusuna uymaları gerekiyor.

Dördüncüsü ise trafik ışıkları mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor trafik kazalarının önemli nedenlerinden bir tanesi trafik ışıklarına uymamak.

5 ve son konu ise “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla başlatılan yaya geçitlerinde mutlaka yavaşlayıp önceliği olan yayalara yol verelim. Bu 5 ana konuya dikkat edersek trafik kazalarında önemli bir oranda düşüş yaşayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)