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18 Kasım 2019 Pazartesi 17:21

KAV Başkanı Ulvi Saran’dan Başkan Gürkan’a Ziyaret

Malatya eski valilerinden Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Başkanı Prof. Dr. Ulvi Saran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

KAV Başkanı Ulvi Saran'dan Başkan Gürkan'a Ziyaret
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Saran: Malatya her açıdan gelişmekte

Malatya Uluslar arası Film Festivali davetlisi olarak Malatya’ya geldiğini belirten KAV Başkanı Saran, “Malatya şehrinin geliştiğini birçok açıdan Türkiye’de dikkat çeker duruma geldiğini gözlemlemekteyiz. Sayın Başkanımızın bu konudaki çalışmalarından ve gösterdiği nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Film Festivalinin 9.sunu tertip ederek gelecek için ümit veriyor. Malatya bundan sonra her yönüyle önemli bir kent olarak kültür ve sanat merkezi olarak varlığını sürdüreceğine inanıyorum. bu vesileyle tüm hemşerilerimize, bütün Malatyalılara selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Gürkan: Sayın Valimiz Malatya için gece gündüz çalıştı

Malatya eski Valisini Malatya’da tekrar ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Gürkan, “Sayın valimizi Malatya’da görev yaptığı süre içerisinde Battalgazi Belediye Başkanı olarak birlikte çalışma imkanı bulduk. Sayın Valimizle çok güzel çalışma ortamı yakaladık. Malatya için mesai mefhumu olmadan, gece, gündüz daha güzel hizmetlerin gelmesi için çalışmalar sergiledi.

Beydağının ağaçlandırılmasından, tarihi yapıların korunmasına, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasındaki çalışmalarını yakinen müşahede ettik. Bu yıl 9.’sunu düzenlediğimiz Malatya uluslar arası Film Festivali yine sayın Valimizin döneminde Malatya insanını sanat ve sanatçıyla buluşturulması noktasında büyük gayretleri ile organize edilmiştir. Bu organizasyondaki emeklerinden dolayı ve bizleri kırmayarak davetimize icabet ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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