Kayısı ve tarım projeleri Bakan Dr. Pakdemirli’ye sunuldu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüşen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin kayısı ve tarımsal çalışmalara ilişkin projeleri hakkında bilgi vererek, destek talebinde bulundu.

Ankara’da TİGEM tesislerinde gerçekleşen ve Tarım ve Orman Bakanlığı üst düzey bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede Rektör Prof. Dr. Karabulut, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye kayısı ile ilgili çalışma ve projeler ile birlikte tarım konusundaki çalışmalar hakkında bilgi arz etti.

Bakan Dr. Pakdemirli, Türk tarımına katkı ve katma değer sağlayacağına inandıkları tüm projeleri her zaman destekleyeceklerini ve işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin düzenleyeceği “Kuru Kayısı Üretimi ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu toplantıya yine bakanlığın katılım konusunda her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Bakan Dr. Pakdemirli, ayrıca üniversite bünyesinde açılacak olan Yerli ve Milli Tohum Gen Bankası Projesi ile Atçılık ve Hipoterapi Merkezi Projesinin de destekleneceğini ifade ettiler.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile kayısı ve tarımsal çalışmalarımızla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza Malatya’ya ve Turgut Özal Üniversitesine yönelik hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)