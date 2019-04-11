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11 Nisan 2019 Perşembe 13:41

Kayısıda Yaprak Delen (Çil) Hastalığı Mücadelesi

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kayısı üreticilerini Yaprak Delen (çil) hastalığı konusunda uyarmak amacıyla basın açıklaması yayınladı.

Kayısıda Yaprak Delen (Çil) Hastalığı Mücadelesi
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Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit'in yaptığı açıklama;

"Hastalık Sert Çekirdekli Meyve ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturur. Meyve enfeksiyonları ise özellikle Kayısıda önemli zarar meydana getirir. İklim koşulları uygun olduğunda diğer sert çekirdekli meyve türlerinde de meyve enfeksiyonları gözükebilir. Genç yaprak üzerinde oluşan lekeler ilkönce 1 mm. çapında yuvarlak, kırmızı renkli olup etrafı açık renkte bir hale ile çevrilidir. Daha sonra bu lekeler kahverengimsi, kızıl kahverengi yaklaşık 3 mm. çaplı lekeler haline dönüşür. Bu lekeli kısımlar 5-10 gün sonra dökülür ve yaprakta delikler oluşur. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip çapı 1 cm büyüklüğüne ulaşan delikler halini almaktadır.

Hastalıkla mücadele yapılmadığı takdirde kayısı meyveleri üzerinde lekeler meydana getirip, genellikle meyvenin sapa yakın yanak kısmında lekeler birleşerek tüm meyve yüzeyini kaplayabilmektedir.

2019 yılı ilkbahar döneminde hava sıcaklığının uygun ve yağışların sürekli devam etmesi. İlimiz kayısı bahçelerinde çil hastalığını oluşturma riskini yükseltmiştir. Hastalığın oluşmasında etkili olan yağış ve sıcaklıktan dolayı hastalık şu anda pik yapmaktadır. Üreticilerimizin çil hastalığı ile mücadele yapmadığı takdirde ürün kaybı % 20-60 oranında olmaktadır. Ayrıca bir sonraki yılın meyve gözü oluşumunda ciddi sıkıntılar yaşanacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bu yıl kayısı üreticilerimizin çil ilacını mutlaka tekrarlamaları büyük önem arz etmektedir. Bu hem kayısı bahçelerinin ileriki yıllarda sağlıklı olması hem de çil hastalığının oluşmaması için çok önemlidir.

Üreticilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurarak üretici kayıt defterlerine işlem yaptırmak suretiyle ilaçlamalarını yapmaları; ihracata mani olmayacak, kalıntısız ürün için ayrıca önem arz etmektedir. İlaçlama tüm bitki aksamını kaplayacak şekilde yapılmalıdır."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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