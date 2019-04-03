Kayısıda Zirai Don Kısmen Etkili Oldu

Malatya’da 23-25 Mart tarihleri arasında yaşanan zirai don hadisesinin ardından, bölgede inceleme yapan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin raporuna göre, özellikle düşük rakımlı alanlarda bulunan kayısıda ve özellikle çiçek döneminde olan bölgelerde Zirai Don Kısmen etkili olduğu bildirildi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Tahir Macit tarafından yazılı olarak raporunun sonucunu basın açıklaması ile duyurdu. Macit'in açıklaması;

"İlimiz genelinde 23-25 Mart tarihlerinde düşük sıcaklıklar nedeni ile zirai don yaşanmıştır. Bilindiği üzere İlimizin birçok bölgesinde kayısı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kayısı ağaçları Fenolojik olarak bulundukları rakım, bölge yöney durumlarına göre farklılıklar göstermektedir Dolayısı ile zirai don olayının yaşandığı dönemde ise küçük meyve, çiçek ya da henüz çiçeklenmenin görülmediği tomurcuk döneminde olan bölgeler bulunmaktadır. Meydana gelen zirai don neticesinde özellikle çiçek döneminde olan bölgelerde zirai don kısmen etkili olmuştur.

Yaşanan zirai don hadisesi sonucunda yapılan ön tespitte;

Akçadağ İlçesinde toplam 28 mahallede hasar tespit edilmiştir. Havaalanı civarı Bahri A.Örüşkü, Karapınar, Aydınlar, Sultansuyu Tarım İşletmesi hattından Kömekavak, Altunlu, Gölpınar, Ören hattı, ayrıca Tohma Vadisi, Esenbey, Taşolar ve civarı genellikle don çukuru bölgelerde hasar tespit edilmiştir. Yaklaşık 1000-1100 rakım üzeri bölgeler henüz tomurcuk evresinde olması nedeni ile herhangi bir hasar tespit edilememiştir.

Battalgazi İlçesi sınırlarında ise ağırlıklı olarak baraj sahili bölgesi olup Adagören, Fırat, Boran, Hasırcıları takiben Hatunsuyu bölgesinde, kısmen Orduzu, Karaköy bölgesi don çukurlarında hasar tespit edilmiştir.

Yazıhan İlçesinde 1100-1200 rakımın altındaki mahallelerimizin tamamında don çukuru, dere kenarı ve Karakaya baraj sahilinde yaklaşık 20 Mahallede hasar tespit edilmiştir. Diğer bölgeler henüz tomurcuk evresinde olması nedeni ile herhangi bir hasar tespit edilememiştir.

Yeşilyurt İlçesi sınırlarında ise Dilek, Mahmudu, Şahnahan, Özal, Çayırköy, Kuyulu, Görgü, Gözen istikametinde kısmen hasar meydana geldiği tespit edilmiştir.

Arguvan, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak İlçelerinde genel olarak tomurcuk evresinde, Doğanyol, Kale ve Pütürge İlçelerinde çiçek ve küçük meyve evresinde olup yaşanan düşük zirai don nedeni ile önemli bir hasar tespit edilmemiş olup, lokal bölgelerde don çukurlarında kısmi hasarlar söz konusudur.

Yaşanan zirai don hadisesinin akabinde yağmur yağışlarının devam etmesi nedeni ile hasar tespitine esas çalışmaları olumsuz etkilemiştir. Söz konusu meydana gelen don hasarına esas tespit çalışmaları Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sürdürülmektedir."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)