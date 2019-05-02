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02 Mayıs 2019 Perşembe 13:37

Kayısıya Yoğun İlgi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu öncesi Malatya Kayısısını tanıttı.

Kayısıya Yoğun İlgi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular. 

Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB merkezinde kurulan stantları gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilk defa açılan Kayısı standında kayısı döneri keserek ikramda bulundu. Hisarcıklıoğlu “Kayısının anavatanı Malatya, Malatya Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemli isimler yetiştirmiştir. Bunun sırrı sanırım kayısıdan geliyor. Malatyalı dostlarımızı aramızda görmekten son derece mutluyum” dedi.

Malatya kayısısının bir Genel Kurul öncesi ilk defa tanıtımının yapıldığını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Kayısının başkenti Malatya’dır. Malatya Kayısısının hak ettiği değere kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Kayısıya TOBB Yönetim Kurulumuz, oda ve borsa başkanlarımız, delegelerimiz aşırı ilgi gösterdiler.” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkci ise stant ziyaretinde yaptığı açıklamada “TOBB 75. Genel Kurul’u öncesi stant açarak Malatya ve Kayısı tanıtımını yaptıkları için Başkana ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Kayısı Malatya’nın lokomotifidir. Bu lokomotif Malatya’yı dünyaya tanıtmaktadır. “ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası standını ziyaret ederek Kayısı Döneri kesti. Ağbaba “Kayısı Malatya’nın ortak değeridir. Kayısı siyaset üstüdür. Bu tarz tanıtımlara ihtiyacımız var. Bu anlamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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