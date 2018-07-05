Kent Konseyi gençler için tiyatro ve müzik kursu açıyor

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi gençlerin sosyal ve kültürel gelişiminin yanı sıra yeteneklerini keşfedebilecekleri çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafında gençlerin yaz dönemini dolu dolu geçirmeleri için 15-23 yaş arası gençlerin katılabileceği ücretsiz “Müzik ve Tiyatro Kursu” açıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nin hocaları tarafından verilecek eğitimin sonunda Malaya Kent Konseyi bünyesinde tiyatro ve müzik grubunun oluşturulması planlanıyor.

Son Başvuru Cuma

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, tiyatro ve müzik kurslarına başvurmak isteyen gençlerin 20 Temmuz Cuma gününe kadar Sanata Sokağı’nda bulunan Malatya Kent Konseyinde kayıt yaptırmaları gerektiği ve kursun ücretsiz olduğu ifade edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)